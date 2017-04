před 37 minutami

Prezidentský kandidát francouzské krajní levice Jean-Luc Mélenchon v průzkumu veřejného mínění poprvé předstihl dosud třetího konzervativního uchazeče Françoise Fillona. Ukázala to anketa agentury Kantar Sofres OnePoint pro televizi LCI, deník Le Figaro a rozhlasovou stanici RTL. Mélenchon by podle ní získal 18 procent hlasů a Fillon o jeden procentní bod méně. Mélenchon má podporu komunistů a zemi chce vyvázat z EU, NATO a mezinárodních obchodních smluv. Hlavními favority prvního kola voleb, které se bude konat 23. dubna, zůstávají nezávislý centrista Emmanuel Macron a vůdkyně krajně pravicové Národní fronty (FN) Marine Le Penová. Podle sondáže by oba získali shodně 24 procent hlasů.

autor: ČTK

