Kanada plánuje koupit až 12 ponorek od německé společnosti TKMS

Kanada si vybrala německou společnost ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) jako dodavatele až 12 konvenčních ponorek. V noci na úterý o tom informovala agentura AP. Kanadský premiér Mark Carney to označil za největší vojenskou zakázku v historii země. Německý kancléř Friedrich Merz uvedl, že kanadské rozhodnutí je silným signálem transatlantické a evropské spolupráce v obranném průmyslu.
„Tyto ponorky jsou osvědčené a schopné,“ řekl Carney s tím, že takováto plavidla schopná ponoru má od TKMS více než třetina členů NATO. AP poznamenala, že rozhodnutí Kanady přichází před začátkem dvoudenního summitu Severoatlantické aliance, který v úterý v Ankaře začíná.
Carney uvedl, že ponorky TKMS jsou optimální pro arktické vody a pro NATO. Řekl, že nyní začnou jednání o konečné podobě smlouvy. Podrobnosti o ceně nezmínil, řekl ale, že kontrakt bude zahrnovat desítky miliard kanadských dolarů (stovky miliard Kč) v investicích.
„Toto je důležitá strategická iniciativa, která na desetiletí spojí Kanadu, Německo a Norsko,“ řekl Merz. Berlín v loňském roce nabídl Kanadě, aby se připojila k německo-norskému programu vývoje a výstavby ponorek. Německo s Norskem se zavázaly, že si každá země pořídí po šesti kusech ponorek třídy 212CD. Německo zvažuje pořízení ještě tří dodatečných kusů. Mezi zájemci jsou vedle Kanady také Polsko.
TKMS podle Reuters doufá, že se třída 212CD, o kterou nyní Kanada projevila zájem, stane standardem NATO. První čtyři stroje by severoamerická země mohla získat do roku 2034, ačkoli původně se hovořilo o dodávkách do roku 2036. Dřívější termín je možný díky přerozdělení podmořských plavidel z dřívějších německých a norských objednávek.
Německá společnost podle AP porazila jihokorejskou loďařskou firmu Hanwha Ocean. O dodávku ponorek se nezajímala žádná americká společnost, neboť Spojené státy, jak uvedla AP, staví výhradně ponorky na jaderný pohon, zatímco Kanada chce stroje s konvenčním dieselelektrickým hnacím systémem.
Pro TKMS je to další velký úspěch v poslední době. Německo totiž kvůli značnému zpoždění a prodražení ruší výstavbu šesti fregat třídy F126, nově chce osm menších fregat řady MEKO. Vojenské lodě řady MEKO, což je zkratka odkazující na víceúčelovou konstrukci, vyrábí loděnice Blohm+Voss koncernu TKMS.
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