Kanadský premiér citoval Havla. V Davosu vyzval malé země, aby se postavily velmocím

Kanadský premiér Mark Carney ve svém nezvykle ostrém projevu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu v úterý varoval před rozpadem globálního řádu a vyzval malé a střední státy, aby se přestaly přizpůsobovat mocnostem a začaly jednat společně. Citací Václava Havla připomněl, že skutečná síla systému nestojí na pravdě, ale na ochotě předstírat, že je silný.
„V roce 1978 napsal český disident a pozdější prezident Václav Havel esej nazvanou Moc bezmocných. Položil v ní jednoduchou otázku: jak se vlastně komunistický systém dokázal udržet?
A jeho odpověď začíná u zelináře. Každé ráno vyvěsí obchodník do výlohy ceduli: „Proletáři všech zemí, spojte se.“ Nevěří tomu. Nikdo tomu nevěří. Přesto tam ten nápis dá – aby neměl problémy, aby dal najevo loajalitu, aby měl klid. A protože totéž dělá každý obchodník v každé ulici, systém přetrvává. Nejen díky násilí, ale díky účasti obyčejných lidí na rituálech, o nichž sami dobře vědí, že jsou falešné.
Havel tomu říkal „život ve lži“. Síla systému neplyne z jeho pravdivosti, ale z ochoty všech hrát hru, jako by pravdivý byl. A jeho křehkost má stejný zdroj. „Jakmile přestane hrát byť jediný člověk, jakmile zelinář sundá svou ceduli, iluze se začne rozpadat.“
Právě tato slova zazněla v úvodu úterního projevu kanadského premiéra Marka Carneyho na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu. Carney citací Havlova textu narážel na „fikci“ současného globálního řádu, v jehož středu stojí „americká hegemonie“. Podle Carneyho se svět nachází v bodě zlomu, kdy éra multilateralismu končí a instituce jako OSN či Světová obchodní organizace jsou „výrazně oslabeny“.
„Kanaďané už vědí, že naše stará, pohodlná představa, že nám naše geografie a členství v aliancích automaticky zajišťují prosperitu a bezpečí, už neplatí,“ cituje kanadského premiéra deník Financial Times.
„Nemůžete žít ve lži o vzájemném prospěchu z integrace ve chvíli, kdy se integrace stává zdrojem vaší podřízenosti,“ dodal. Podle něj by „střední mocnosti“, včetně Kanady, měly úžeji spolupracovat, protože „pokud nebudou sedět u stolu, budou na jídelním listě“.
Čína je „předvídatelnějším partnerem než USA“
Carney sice ve svém projevu Donalda Trumpa přímo nejmenoval, jeho slova však jasně mířila na rostoucí napětí mezi evropskými spojenci a Spojenými státy. Trump, který by měl v Davosu vystoupit ve středu odpoledne, svými agresivními výroky i snahami o získání Grónska v posledních měsících testuje ekonomické i vojenské aliance, které formovaly geopolitiku od konce druhé světové války.
Kanadu pak Trump v minulosti opakovaně označil jako „51. stát USA“. V úterý navíc na sociální síti Truth Social zveřejnil fotografii mapy, na níž byla Kanada spolu s Venezuelou a Grónskem překryta americkou vlajkou. Jeho mocenská rétorika vůči Kanadě vyvolala v zemi bojkot amerického zboží i prudký pokles cestování Kanaďanů do Spojených států.
Minulý týden Carney odcestoval do Pekingu na setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem ve snaze obnovit vztahy s Čínou a snížit závislost na obchodu s USA. Během návštěvy novinářům řekl, že Čína je „předvídatelnějším partnerem než Spojené státy“ a že kanadsko-čínská spolupráce je součástí vznikajícího „nového světového řádu“.
Ironický komentář k Carneyho citaci Havla v souvislosti s návštěvou Číny přidal na síti X právník a odborník na mezinárodní obchod Henry Gao ze Singapurské univerzity.
„Je hezké vidět, že Carney v Davosu cituje Havla, ale je znát, že knihu nedočetl až do konce – unikla mu totiž Havlova nejdůležitější rada, jak jednat s komunistickou zemí. Asi spěchal do Číny a pak rovnou do Davosu: ne ‚Život v pravdě‘, ale ‚Život ve spěchu‘,“ napsal Gao.