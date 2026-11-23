Kanadský premiér Mark Carney o víkendu přizval komiky, kteří napodobují amerického prezidenta Donalda Trumpa i jeho samotného, na slavnostní večeři s novináři. Imitátoři se ke kanadskému předsedovi vlády připojili na pódiu, aby mu pomohli utahovat si z šéfa Bílého domu i kanadských politiků.
Každoroční zábava je kanadskou obdobou večeře s korespondenty Bílého domu ve Washingtonu, kde prezident USA tradičně vystupuje se sebeironickým projevem. Píší o tom média.
„Stiskl jsem nouzové komediální tlačítko,“ řekl v sobotu Carney, zatímco se k němu přidali komici Mark McKinney přestrojený za něj a Mark Critch, který ztvárnil Trumpa.
Critch napodobil Trumpův charakteristicky energický stisk ruky, když si na pódiu s Carneym a McKinneym potřásli rukama. „Marku, uzavřeme úžasnou dohodu. Říkám mu Mark, z očí do očí ho neoslovuji „guvernér“, protože jsem zbabělec,“ řekl imitátor.
„Uzavřeme ale úžasnou dohodu. V cestě je jen jedna překážka: já, protože jsem šílený,“ dodal komik ve zřejmé narážce na obchodní napětí mezi Ottawou a Washingtonem.
Kanadský premiér žertoval o Trumpově proměně Oválné pracovny. „Tohle je náročné prostředí. A to jsem byl v Oválné pracovně. Sám s jejím novým interiérovým designérem,“ řekl Carney. Od návratu do Bílého domu zaplnil Trump Oválnou pracovnu pozlacenými dekoracemi.
O vztahu bývalého premiéra Justina Trudeaua s americkou popovou hvězdou Katy Perry se snažil vtipkovat lídr opoziční Konzervativní strany Pierre Poilievre, když řekl, že Trudeau dělá „vyhaslé popové princezně“ to, co dělal Kanadě během dekády u moci. Kritici na internetu poznámku odsoudili jako sexistickou a ponižující vůči zpěvačce.
Generální guvernérka Louise Arbourová si utahovala z Carneyových četných cest do zahraničí. „Víte, jaký je rozdíl mezi Bohem a Markem Carneym? Bůh je všude a Mark Carney je taky všude kromě Ottawy, kde by být měl,“ řekla.
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