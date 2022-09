Kanadskou provincií otřásly masové vraždy. Domorodci viní drogy a volají po změnách

V neděli ráno, krátce před rozbřeskem, dostala kanadská policie zprávu o pobodání v rezervaci původních obyvatel v provincii Saskatchewan. Postupně ale začala chodit hlášení o dalších útocích. O několik hodin později byl znám konečný počet obětí: dva muži zabili deset lidí a dalších 18 zranili. Nejhorší masová vražda v moderních dějinách Kanady otřásla celou zemí, ale hlavně domorodou komunitou.

Policie místní varovala, aby zůstali obezřetní a pokud možno nevycházeli, zatímco po útočnících pátrá. Nakonec oznámila, že podezřelými jsou dva bratři, Damien a Myles Sandersonovi.

Jednatřicetiletého Damiena policie našla mrtvého v pondělí nedaleko domu, kde k jednomu z útoků došlo. I na jeho těle byly stopy po násilí.

Po jeho o rok mladším bratrovi se stále pátrá. Podle policie by i Myles mohl být zraněný. Jak se navíc ukázalo, měl už několik záznamů v trestním rejstříku, a je pravděpodobné, že je ozbrojený a nebezpečný.

"Bolí to, bolí," řekl americkému listu New York Times Ivor Wayne Burns, který v rezervaci žije. Jeho jednašedesátiletá sestra Gloria Lydia Burnsová byla zavražděna spolu s jejich společným přítelem a 14letým chlapcem.

Burns je příbuzným i dvou podezřelých mužů. "Teď je tu chaos, hrozný chaos." Na svou sestru vzpomíná jako na laskavou ženu, která vychovala čtyři synovce poté, co jejich matka zemřela. Gloria podle výpovědí jejích dalších sourozenců dorazila nejprve na místo prvního útoku, aby pomohla zraněným. Pak se sama stala obětí. "Taková ona prostě byla. Udělala by cokoliv, aby komukoliv pomohla," popsal svou zesnulou sestru Darryl Burns.

Pro Kanadu byl útok v rezervaci kmene Kríů a nedalekém městě Weldon jedním z nejhorších v novodobé historii. Rezervace Kríů Jamese Smithe leží na ploše asi 70 kilometrů čtverečních, pro okolní krajinu je typická prérie a většina lidí se tu živí zemědělstvím.

Až příliš časté

"Bála jsem jít včera v noci spát," přiznala později v médiích Ruby Worksová, obyvatelka Weldonu, jejíž blízký známý byl jedním ze zavražděných. Ve městě Weldon, kde žije okolo 160 lidí, se všichni dobře znají.

"Včera večer jsem doma poprvé v životě zamkla, ale jen proto, že mě o to má dvanáctiletá dcera poprosila," uvedla další z místních žen April Audetteová.

"Chtěla bych vzkázat obyvatelům Saskatchewanu i dalších oblastí, aby si byli jisti, že využíváme všechny lidské, vyšetřovací i technologické zdroje, které máme k dispozici," oznámila Rhonda Blackmoreová, velitelka Královské kanadské jízdní policie v provincii Saskatchewan. Na vyšetřování se podle ní podílejí stovky policistů i dalších lidí. Uprchlý Myles Sanderson je navíc obviněn i z vloupání.

"Během posledních let se tragédie jako tato bohužel staly až příliš běžnými," reagoval na případ kanadský premiér Justin Trudeau. "Saskatchewanové a Kanaďané udělají to co vždy v dobách plných potíží a úzkostí. Budeme tu jeden pro druhého, budeme tu pro naše sousedy, budeme se o sebe opírat, budeme si pomáhat truchlit a léčit se."

Opakované trauma

Vůdci kanadských domorodých komunit dlouhodobě upozorňují na systematické problémy a diskriminaci. V posledních letech se kanadská vláda začala situaci více věnovat, když na povrch vypluly důkazy o násilí z minulých dekád a století. Loni například v Britské Kolumbii objevili masový dětský hrob u residenční školy, kam byly děti původních obyvatel posílány na převýchovu. V katolických školách byly vystaveny týrání i sexuálnímu obtěžování a mnoho jich tam zemřelo.

Vláda premiéra Trudeaua vytvořila komisi, která se podobnými případy zabývá. Zkoumá i zmizení a úmrtí desítek domorodých žen, ke kterým došlo podél jednoho hlavního tahu v Britské Kolumbii a úřady jim dlouhé roky nevěnovaly pozornost.

Kabinet v lednu slíbil, že vynaloží v přepočtu 31,5 miliardy amerických dolarů (780 miliard korun) na napravení počínání sociálních služeb, které stále disproporčně často odebírají děti z rodin původních obyvatel. Soudy také nařídily mnohamiliardové odškodnění, díky kterému by lidé v rezervacích měli mít už přístup k čisté pitné vodě.

Představitelé komunit ale v souvislosti s nedělními vraždami vyzvali úřady, aby pro domorodé obyvatele vytvořily i bezpečnější prostředí k životu. I když motiv útoků policie stále vyšetřuje, místní tvrdí, že souvisel s drogami. "Je to ničivý důsledek toho, když škodlivé, nelegální drogy naruší naše komunity," uvedlo sdružení 74 domorodých kmenů a komunit v Saskatchewanu.

S tím souhlasí i řada místních. "Je šílené, jak vězení, drogy a alkohol mohou zničit tolik životů," uvedl Michael Brett Burns, bývalý přítel jedné z obětí, v rozhovoru s lokální televizí APTN.

Kmeny původních obyvatel v provincii žijí po tisíce let. V minulosti se v oblasti lovili hlavně bizoni. Z celkem 1,2 milionu obyvatel se sdružuje v jednotlivých kmenech přes 175 tisíc lidí. Okolo dvou tisíc Kríů pak žije přímo v rezervaci, kde funguje i vlastní škola, hasičárna nebo zdravotní centrum. Přesto muselo být několik zraněných lidí v neděli převezeno vrtulníky do více než 320 kilometrů vzdálené nemocnice.