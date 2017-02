Kanadský sen místo amerického. Stovky uprchlíků tajně přebíhají hranici, riskují i omrzliny

před 22 minutami

Stovky uprchlíků se vydávají na nebezpečnou cestu přes americko-kanadskou hranici. Mají dva hlavní důvody: imigrační politiku nového prezidenta USA Donalda Trumpa a mezeru v kanadském azylovém zákoně. Zatímco jejich budoucnost v USA je nejistá, v Kanadě mají šance na získání azylu větší. Kanadský premiér Justin Trudeau se ale kvůli tomu ocitá pod silným tlakem.

Ottawa - Je to už skoro dva měsíce, co Seidu Mohammed a Razak Iyal, dva muži původem z Ghany, málem umrzli. Rozhodli se překročit americko-kanadskou hranici a požádat v Kanadě o azyl. Podobně jako stovky dalších běženců.

Na území kanadské provincie Manitoba došli po zasněžených polích a v silném mrazu. Jejich cesta trvala sedm hodin. Oba muži utrpěli omrzliny a přišli o prsty na rukou. Mohammed taky o část uší.

Nejtěžší je pro ně to, že jsou závislí na jiných lidech. "Je to opravdu těžké," řekl Iyal kanadské stanici CBC. "Když si chci nazout boty nebo vzít kalhoty a zapnout zip, musím požádat někoho a pomoc," dodává.

On je na tom přesto o trochu lépe než Mohammed, zůstal mu alespoň jeden palec. Dokonce věří, že jednou bude znovu schopný vařit svá oblíbená africká jídla.

Oba muži teď žijí ve winnipegském zdravotním centru. Chystají se přestěhovat do azylového domu, který provozuje jedna z kanadských neziskových organizací. Čekají také na vyřízení svých žádostí o azyl.

Důvodem, proč podnikli svou riskantní cestu, jsou obavy z aktuální situace ve Spojených státech. Zejména pak nová migrační politika administrativy Donalda Trumpa.

Stovky uprchlíků míří do Kanady

V posledních měsících tak sílí proud migrantů, kteří se snaží překročit americko-kanadskou hranici a požádat v Kanadě o azyl.

Běženci si pro překonání hranice vybírají odlehlá místa, kde není pohraniční stráž. Vyhýbají se oficiálním přechodům, protože by se museli vrátit do Spojených států, které jsou považovány za bezpečnou zemi. V roce 2004 navíc Kanada a Spojené státy podepsaly smlouvu, podle které musí migranti požádat o azyl v první zemi, do které přijdou.

Uprchlíci tak využívají mezeru v zákoně. Když vstoupí na území Kanady mimo oficiální přechody, musí s nimi tamní úřady zahájit azylové řízení.

Právníci žadatelů o azyl vědí nejméně o 139 uprchlících - včetně dětí -, kteří přišli do provincie Manitoba od začátku letošního roku. Další stovky migrantů směřují do provincií Quebec, Ontario a Britská Kolumbie, píše britský list The Guardian.

Například do provincie Quebec přišlo loni v lednu 137 běženců, letos ve stejném měsíci jich bylo třikrát tolik.

A ozývají se i hlasy, že až se oteplí, migrantů výrazně přibude.

Trudeau pod tlakem

Kanadský premiér Justin Trudeau se proto ocitá pod čím dál větším tlakem. Minulý týden v parlamentu řekl, že kanadská vláda by se neměla snažit zastavit nelegální migraci podél hranic s USA.

"Jeden z důvodů, proč Kanada zůstává otevřenou zemí, je, že Kanaďané věří našemu imigračnímu systému, nedotknutelnosti našich hranic a pomoci, kterou poskytujeme lidem, co hledají bezpečí," prohlásil Trudeau. "Budeme pokračovat v udržování rovnováhy mezi přísným systémem a přijímáním lidí, kteří potřebují pomoc."

Trudeau se však potýká s dvěma opozičními partajemi, které jeho kroky ostřelují z obou stran.

Na jednu stranu se ozývají konzervativci, že Kanada je sice velkorysou a tolerantní zemi, ale zároveň musí zajistit ochranu svých hranic. "Potřebujeme vědět, kdo vstupuje do naší země, kam jde a proč," prohlásil poslanec Ted Falk.

Poslankyně Jenny Kwanová, která zastupuje levicovou Novou demokratickou stranu, zase Trudeaua vyzvala, aby vypověděl smlouvu s USA z roku 2004.

Dohoda je založená na tom, že USA jsou bezpečnou zemí pro uprchlíky. Tento předpoklad ale podle Kwanové naráží na současnou realitu. Americký prezident Trump koncem ledna vydal imigrační výnos, který zakázal vstup na americké území lidem ze sedmi převážně muslimských zemí. Jeho platnost sice pozastavily soudy, ale Trump chystá další nařízení.

"Máte zemi, ve které jste zakázaný a nejste v ní vítaný kvůli tomu, odkud pocházíte a jaké jste víry a rasy. Cítíte se tam bezpečně?" zeptala se Kwanová.

S touto kanadskou poslankyní souhlasí i řada lidskoprávních organizací, jako je například Amnesty International nebo Kanadská rada pro uprchlíky. Taky stovky právních expertů navrhují, aby Kanada od smlouvy odstoupila.

O rostoucím počtu uprchlíků na kanadsko-americké hranici telefonoval premiér Trudeau ve čtvrtek i s Trumpem. Ten podle prohlášení Bílého domu zdůraznil, že je důležité s Kanadou úzce spolupracovat v přeshraniční otázce, včetně "přijímání opatření na ochranu Ameriky před teroristickými útoky ze strany cizích státních příslušníků".

autor: Hana Vařáková