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Zahraničí

Kanada vrací úder Trumpovi. Zavede cla až 50 procent na americké zboží

ČTK
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Kanada zavede cla ve výši od 15 do 50 procent na zboží dovážené ze Spojených států. Odvetné opatření za americká cla vstoupí v platnost 8. září. Podle agentury Reuters to v úterý oznámila kanadská vláda. Ta zároveň představila podpůrná opatření pro kanadské podniky a pracovníky, na které eskalující obchodní válka dopadá.

Steel Plant in Hamilton Ontario
Vlajky zdobí ocelárnu ArcelorMittal Dofasco v kanadském Hamiltonu v provincii Ontario. Obchodní napětí se zvyšuje kvůli americkým clům a odvetným opatřením Kanady. 24. srpna 2026. REUTERS/Carlos OsorioFoto: REUTERS – Carlos Osorio
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Cla se budou vztahovat na asi 700 druhů zboží v celkové hodnotě 27,6 miliardy kanadských dolarů (411 miliard korun). V plném rozsahu tak dorovnají nová cla, která v sobotu Kanadě vyměřily USA.

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Vláda zároveň představila podpůrný balíček v hodnotě 7,5 miliardy kanadských dolarů. V něm obsažená opatření zahrnují podporu malých a středních podniků, program na financování peněžních toků firem a podporu pro pracovníky, kterým by v důsledku nových cel mohla hrozit nezaměstnanost.

"Naše odvetná cla – uplatňovaná ve stejné výši a rozsahu – spolu s miliardovým balíčkem podpory ochrání pracovníky, zemědělce, rodiny i podniky," uvedl kanadský ministr financí François-Philippe Champagne.

V sobotu vstoupila v platnost nová 50procentní cla, která Kanadě vyměřila vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa. Stalo se tak poté, co ztroskotala jednání mezi oběma zeměmi, jež měla jejich zavedení odvrátit. V úterý oznámená odvetná cla představují další významné zhoršení vzájemných vztahů mezi Kanadou a USA, píše Reuters.

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