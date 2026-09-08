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Zahraničí

Kanada se chce těsněji připoutat k EU. Ve hře je nová aliance pro obchod i obranu

ČTK
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Evropská unie a Kanada směřují k novému, všestrannému partnerství, které zahrne řadu oblastí od vzájemného obchodu až po strategické otázky bezpečnosti. Obě strany se tak snaží vybudovat provázanější alianci, která by vyvážila globální mocenskou politiku v čele se Spojenými státy a Čínou. Informovala o tom agentura Bloomberg, podle níž Kanada považuje prohloubení partnerství s EU za svou prioritu.

Canada Commons Carney
Projev šéfky unijní exekutivy ve Štrasburku 16. září si osobně vyslechne také kanadský premiér Mark Carney, který k europoslancům promluví následujícího dne.Foto: AP – Adrian Wyld
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Plán nového transatlantického spojenectví se chystá oznámit předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém každoročním poselství o stavu EU v Evropském parlamentu, uvedly zdroje Bloombergu obeznámené s těmito přípravami.

Projev šéfky unijní exekutivy ve Štrasburku 16. září si osobně vyslechne také kanadský premiér Mark Carney, který k europoslancům promluví následujícího dne. V říjnu pak mají obě strany uspořádat summit v Kanadě.

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Hlavní kanadská priorita

Carneyho vláda si stanovila prohloubení partnerství s EU za svou hlavní prioritu a aktivně zvažuje všechny možnosti vyjma samotného členství v EU, řekl agentuře pod podmínkou anonymity představitel Kanady. Diskuse se podle něj zaměřují zejména na „strategické kapacity“, jako je spolupráce v oblasti obrany, průzkumu vesmíru a vědeckého výzkumu.

Není jasné, zda budou k ustavení nového partnerství zapotřebí nové právní nástroje, ale to je předmětem diskusí a kanadská vláda o tom bude jednat s jednotlivými provinciemi a průmyslovými odvětvími, dodal tento zdroj.

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Carney ve svém výrazném projevu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu letos v lednu prohlásil, že mezinárodní řád založený na pravidlech je prakticky mrtev, a vyzval menší státy, aby vytvořily novou globální architekturu a semkly se vůči hrozbám a zastrašování ze strany velmocí.

Amerického prezidenta Donalda Trumpa, který opakovaně označuje Kanadu za 51. stát USA a jejího premiéra nazývá guvernérem, výslovně nejmenoval, vyzval nicméně k zakládání nových spojenectví, která by byla poslední obrannou linií proti zemím, které svévolně uplatňují svou ekonomickou a vojenskou převahu.

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Mluvčí Carneyho kanceláře se ke zprávě odmítl vyjádřit, mluvčí Evropské komise na žádost o komentář nereagoval. Obsah projevu von der Leyenové se stále připravuje a do příští středy může ještě doznat změn, podotkla agentura.

Spor s USA

Nová ujednání mají pokrývat všechny oblasti vzájemných vztahů, včetně obchodu, bezpečnosti, dodavatelských řetězců a kritických surovin. Vyjma přímého členství v unii chtějí EU a Kanada navázat právně co možná nejtěsnější vztahy, uvedl jeden ze zdrojů. Obě strany rovněž diskutují o spolupráci v rámci Transpacifického partnerství, mnohostranné obchodní dohody, jíž je Kanada členem.

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Spojené státy v současné době naopak vedou s Kanadou ostrý obchodní spor a obě země na sebe uvalily odvetná cla. Trump také opakovaně ostře kritizuje obchodní politiku EU a vedle toho jasně deklaruje zájem o připojení Grónska ke Spojeným státům.

EU a Kanada už mezi sebou mají obchodní dohodu a uzavřely také partnerství v oblasti bezpečnosti a obrany. Nyní tak zkoumají možnosti, jak tyto vztahy prohloubit v rámci toho, co je právně proveditelné, a zároveň najít rovnováhu mezi přístupem na jednotný trh Unie a vším, co s tím souvisí, aniž by se Kanada stala plnohodnotným členem EU, napsal Bloomberg.

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