Kameny padaly ze skály. Okolí Neapole zasáhlo nejsilnější zemětřesení za čtyřicet let

Téměř tři desítky zraněných si vyžádalo zemětřesení o síle 4,7 stupně, které v pátek večer zasáhlo oblast u Neapole v jižní Itálii. Pět lidí muselo být hospitalizováno. Kvůli otřesům, které poškodily několik domů, musely úřady evakuovat asi 300 lidí, informovaly dnes podle agentury AFP místní úřady.
Podle televize Sky TG24 šlo o nejsilnější zemětřesení v této oblasti za posledních čtyřicet let.
Zemětřesení zasáhlo v pátek večer krátce před osmou hodinou oblast takzvaných Flegrejských polí (Campi Flegrei) západně od Neapole. Ohnisko mělo v hloubce asi tří kilometrů, oznámil italský vulkanologický institut. V noci pak následovaly desítky dalších, méně intenzivních zemětřesení, z nichž největší v sobotu časně ráno mělo sílu 3,1 stupně.
Nejvíce postiženo bylo město Pozzuoli, kde bylo kvůli poškození budov evakuováno na 300 lidí. Hasiči pokračují v kontrolách budov, takže počet evakuovaných se může zvýšit. Zničeno bylo také několik aut, na něž padaly kameny ze skály či ze zřícených zdí.
Flegrejská pole jsou sopka, která vybuchla naposledy v roce 1538. Její kráter o průměru asi 13 kilometrů je velkou atrakcí pro turisty, stejně jako nedaleká sopka Vesuv. Tuto oblast postihují zemětřesení několikrát do roka, například letos v květnu tam zaznamenali otřesy o síle 4,4 stupně, které si ale nevyžádaly zraněné ani větší škody.
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