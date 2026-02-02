Kamčatku pohřbil sníh. Záběry dokazují, že kalamita není pod kontrolou

Ruský Dálný východ se v posledních týdnech potýká se sněhovou kalamitou, která paralyzovala život desetitisíců lidí. V oblasti Kamčatky totiž napadlo tolik sněhu, že i obyvatelé některých čtvrtí tamní metropole Petropavlovsk-Kamčatskij jsou zcela odříznuti od světa. Problémy mají i záchranáři. Vzhledem k vážnosti situace musí armáda na místo poslat největší nákladní letadlo s těžkou technikou.
Ruský poloostrov Kamčatka zasáhly extrémní přívaly sněhu, které oblast nezažila několik posledních desetiletí. Zejména v regionální metropoli Petropavlovsk-Kamčatskij a v okolních osadách dosahují sněhové závěje výšky 1,7 až 2,5 metru a někteří obyvatelé tak zůstali uvěznění ve svých domovech. Sociální sítě začala zaplavovat videa, na kterých lidé vylézají přímo ze svých bytů nebo vyskakují z oken, protože sníh zablokoval všechny vchody.
Sněhová kalamita dává zabrat zejména záchranným složkám. Podle informací The Moscow Times se nemohly sanitky ani hasičské vozy dostat k naléhavým případům kvůli neprohrnutým silnicím. Místní obyvatelé vzpomínají například na tragický požár z konce prosince, při kterém zahynuli dva dospělí a dvě děti – hasiči se k jejich hořícímu domu totiž nedostali včas. Při dalším zásahu museli hasiči táhnout hadice k požáru ručně kvůli technice uvízlé ve sněhu. Nejméně dva muži pak zemřeli, když na ně spadl ze střechy sníh a led.
Místní mimo jiné trápí i vážné výpadky v zásobování potravin. Obyvatelé si stěžují především na chybějící základní produkty jako chleba nebo mléčné výrobky. „Regály jsou prázdné jako v sovětských časech,“ popsala situaci jedna z místních obyvatelek na sociálních sítích. Senioři, kteří žijí sami, jsou často uvězněni v bytech a jsou zcela odkázáni na pomoc dobrovolníků.
O tom, že region nemá dostatek techniky na odklízení sněhu, promluvil i regionální guvernér Vladimir Solodov. Ve svém hlášení prezidentu Vladimiru Putinovi ale tvrdil, že se situace vrací k normálu. Místní obyvatelé ovšem podle MT na situaci nahlíží jinak a domnívají se, že obecní služby zkolabovaly, a musí si tak na své náklady najímat soukromé traktory a sněžné frézy pro odklízení sněhu.
Ruské ministerstvo obrany se rozhodlo na Kamčatku vyslat obří nákladní letoun An-124 Ruslan, největší nákladní letadlo na světě, aby do oblasti pomohlo dopravit těžkou techniku.