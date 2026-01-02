Kam se poděl Kadyrov? Pokud se potvrdí zvěsti, má Putin problém

Čečenský vůdce Ramzan Kadyrov vyrazil na setkání zástupců ruských regionů s prezidentem Vladimirem Putinem. V noci na 25. prosince se mu ovšem udělalo špatně a musel být v Moskvě naléhavě hospitalizován. Od té doby se neobjevil na veřejnosti a šíří se různé zvěsti o jeho dalším osudu. O jeho zdravotním stavu se spekuluje už delší dobu.
25. prosince předsedal Vladimir Putin tradičnímu přednovoročnímu zasedání Státní rady. Zúčastnili se ho představitelé všech ruských regionů s výjimkou Čečenské republiky.
Její lídr, devětačtyřicetiletý Ramzan Kadyrov, se podle zdroje nezávislého deníku Novaja Gazeta Evropa schůzky plánoval účastnit a z Grozného přiletěl do Moskvy.
V noci z 24. na 25. prosince se však jeho stav prudce zhoršil a byl sanitkou převezen do nemocnice. Podle zdroje blízkého okolí čečenského vůdce byl v Moskvě s obtížemi stabilizován, poté se vrátil domů a od té doby se na veřejnosti neukázal.
Podle novin se Kadyrovův zdravotní stav od začátku loňského roku znatelně zhoršuje. List již dříve napsal, že prakticky všechen čas tráví v Grozném na klinice Ajmed, kde je pod neustálým lékařským dohledem. Kadyrov své zdravotní problémy nepřímo potvrdil během nedávného živého rozhovoru a prozradil, že si v uplynulém roce vzal čtyři oficiální dovolené.
„To je u něj neobvyklé,“ poznamenává Novaja Gazeta Evropa. Dříve totiž pracoval prakticky každý den bez dnů volna a během novoročního období si vzal volno pouze dva týdny. Letos jedna z jeho „novoročních“ dovolených trvala téměř dva měsíce.
Během živého vysílání se Kadyrov vyjádřil i ke svému zdraví a uvedl, že prožívá nervová zhroucení a neustálý pocit napětí, „jako bych seděl na mlatu“. To připsal svým obavám o čečenské bojovníky bojující na Ukrajině.
V průběhu roku se hlava Čečenska objevovala na veřejnosti jen zřídka a fakticky přestala spravovat region, většinu času tráví buď ve své rezidenci, nebo na klinice Ajmed. Podle zdrojů Novaja Gazeta Evropa Kadyrov dvakrát absolvoval konzultace s německými lékaři, mimo jiné v listopadu na soukromé klinice v Dubaji. Ty zřejmě nepřinesly žádné významné zlepšení.
Loni na jaře zmíněný deník Novaja Gazeta Evropa, za nímž stojí novináři včetně Nobelovou cenou oceněného Dmitrije Muratova, informovala, že hlava Čečenské republiky žije již několik let s diagnózou pankreatické nekrózy.
Kadyrov ale opakovaně tvrdil, že jsou to jen „drby“ a zveřejňoval videa, která měla potvrzovat opak, naposledy když jeho syn Adam slavil osmnácté narozeniny.
Zvěsti o smrti vyvracejí děti
Na sociálních sítích se objevily o Kadyrovově osudu různé zvěsti, včetně toho, že je muž, který už bezmála dvacet let vládne Čečensku, po smrti. To ovšem vyvracejí profily jeho dětí na sítích.
V pátek odpoledne například jeho sedmadvacetiletá dcera Aišat zveřejňovala pouze fotografie z loňského roku, kde postupně zachycuje nejlepší okamžiky jednotlivých měsíců.
Problém pro Putina
Čečenský mocenský systém je postaven na kultu Kadyrova-otce a Kadyrova-syna, jak připomíná ruská mutace BBC, kteří na začátku druhé čečenské války v roce 1999 přeběhli na stranu Moskvy. Odměnou za to je jim de facto autonomie, lidskoprávní organizace pak poukazují například na mučení a nedodržování lidských práv v regionu.
To se děje s tichým souhlasem nejvyšších představitelů Ruska, sám Ramzan Kadyrov je považován za dlouhodobého spojence prezidenta Vladimira Putina.
Je tak otázkou, nakolik by jeho smrt ovlivnila spojenectví a zda by se o převzetí moci nepokusily jiné vlivové skupiny.
Na případnou ztrátu vlivu je ale Čečensko poměrně dobře připraveno, ruská služba BBC loni v červenci vypočítala, že více než 80 Kadyrovových příbuzných zastává vysoké pozice v čečenské vládě a mluví se o tom, že by Ramzana měl nahradit jeho syn Adam.
