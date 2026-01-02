Přeskočit na obsah
Benative
2. 1. Karina
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Kam se poděl Kadyrov? Pokud se potvrdí zvěsti, má Putin problém

Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák

Čečenský vůdce Ramzan Kadyrov vyrazil na setkání zástupců ruských regionů s prezidentem Vladimirem Putinem. V noci na 25. prosince se mu ovšem udělalo špatně a musel být v Moskvě naléhavě hospitalizován. Od té doby se neobjevil na veřejnosti a šíří se různé zvěsti o jeho dalším osudu. O jeho zdravotním stavu se spekuluje už delší dobu.

Ramzan Kadyrov, Čečensko, Rusko
Čečenský vůdce Ramzan Kadyrov na archivní fotografii.Foto: Reuters
Reklama

25. prosince předsedal Vladimir Putin tradičnímu přednovoročnímu zasedání Státní rady. Zúčastnili se ho představitelé všech ruských regionů s výjimkou Čečenské republiky.

Její lídr, devětačtyřicetiletý Ramzan Kadyrov, se podle zdroje nezávislého deníku Novaja Gazeta Evropa schůzky plánoval účastnit a z Grozného přiletěl do Moskvy.

Čečenský vůdce Ramzan Kadyrov a Vladimir Putin
Čečenský vůdce Ramzan Kadyrov a Vladimir Putin na archivní fotografii.Foto: Čečenský vůdce Ramzan Kadyrov via Telegram

V noci z 24. na 25. prosince se však jeho stav prudce zhoršil a byl sanitkou převezen do nemocnice. Podle zdroje blízkého okolí čečenského vůdce byl v Moskvě s obtížemi stabilizován, poté se vrátil domů a od té doby se na veřejnosti neukázal.

Podle novin se Kadyrovův zdravotní stav od začátku loňského roku znatelně zhoršuje. List již dříve napsal, že prakticky všechen čas tráví v Grozném na klinice Ajmed, kde je pod neustálým lékařským dohledem. Kadyrov své zdravotní problémy nepřímo potvrdil během nedávného živého rozhovoru a prozradil, že si v uplynulém roce vzal čtyři oficiální dovolené.

Reklama
Reklama

„To je u něj neobvyklé,“ poznamenává Novaja Gazeta Evropa. Dříve totiž pracoval prakticky každý den bez dnů volna a během novoročního období si vzal volno pouze dva týdny. Letos jedna z jeho „novoročních“ dovolených trvala téměř dva měsíce.

Rusko Čečensko Kadyrov
Kadyrov tančí po parlamentních volbách (archivní foto z r. 2007).Foto: Reuters

Během živého vysílání se Kadyrov vyjádřil i ke svému zdraví a uvedl, že prožívá nervová zhroucení a neustálý pocit napětí, „jako bych seděl na mlatu“. To připsal svým obavám o čečenské bojovníky bojující na Ukrajině.

V průběhu roku se hlava Čečenska objevovala na veřejnosti jen zřídka a fakticky přestala spravovat region, většinu času tráví buď ve své rezidenci, nebo na klinice Ajmed. Podle zdrojů Novaja Gazeta Evropa Kadyrov dvakrát absolvoval konzultace s německými lékaři, mimo jiné v listopadu na soukromé klinice v Dubaji. Ty zřejmě nepřinesly žádné významné zlepšení.

Loni na jaře zmíněný deník Novaja Gazeta Evropa, za nímž stojí novináři včetně Nobelovou cenou oceněného Dmitrije Muratova, informovala, že hlava Čečenské republiky žije již několik let s diagnózou pankreatické nekrózy.

Reklama
Reklama

Kadyrov ale opakovaně tvrdil, že jsou to jen „drby“ a zveřejňoval videa, která měla potvrzovat opak, naposledy když jeho syn Adam slavil osmnácté narozeniny.

Související

Zvěsti o smrti vyvracejí děti

Na sociálních sítích se objevily o Kadyrovově osudu různé zvěsti, včetně toho, že je muž, který už bezmála dvacet let vládne Čečensku, po smrti. To ovšem vyvracejí profily jeho dětí na sítích.

V pátek odpoledne například jeho sedmadvacetiletá dcera Aišat zveřejňovala pouze fotografie z loňského roku, kde postupně zachycuje nejlepší okamžiky jednotlivých měsíců.

Nejlepší okamžiky prosince podle Instagramu Aišat Kadyrovové. Na fotografii vlevo nahoře jsou její rodiče.
Nejlepší okamžiky prosince podle Instagramu Aišat Kadyrovové. Na fotografii vlevo nahoře jsou její rodiče.Foto: Instagram Aišat Kadyrovové /se souhlasem/

Problém pro Putina

Čečenský mocenský systém je postaven na kultu Kadyrova-otce a Kadyrova-syna, jak připomíná ruská mutace BBC, kteří na začátku druhé čečenské války v roce 1999 přeběhli na stranu Moskvy. Odměnou za to je jim de facto autonomie, lidskoprávní organizace pak poukazují například na mučení a nedodržování lidských práv v regionu.

Reklama
Reklama

To se děje s tichým souhlasem nejvyšších představitelů Ruska, sám Ramzan Kadyrov je považován za dlouhodobého spojence prezidenta Vladimira Putina.

Je tak otázkou, nakolik by jeho smrt ovlivnila spojenectví a zda by se o převzetí moci nepokusily jiné vlivové skupiny.

Na případnou ztrátu vlivu je ale Čečensko poměrně dobře připraveno, ruská služba BBC loni v červenci vypočítala, že více než 80 Kadyrovových příbuzných zastává vysoké pozice v čečenské vládě a mluví se o tom, že by Ramzana měl nahradit jeho syn Adam.

Video: Martin Krepindl
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, tisková konference, portrét, 2. 4. 2019
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, tisková konference, portrét, 2. 4. 2019
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, tisková konference, portrét, 2. 4. 2019

Česko nabídlo Švýcarsku převoz popálených pacientů do Prahy, oznámil Vojtěch

Česká republika je mezi zeměmi, které nabídly Švýcarsku zdravotnickou pomoc po tragickém požáru. Možnost vyslání týmu přímo na místo země nevyužila, zvažuje možnost transportu pacientů do popáleninového centra v Praze. Na sociální síti X to v pátek uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Při požáru baru v Crans-Montaně zemřelo 40 lidí a další více než stovka se zranila.

Šéf SPD Tomio Okamura. Foto z 12. 2. 2020.
Šéf SPD Tomio Okamura. Foto z 12. 2. 2020.
Šéf SPD Tomio Okamura. Foto z 12. 2. 2020.

ŽIVĚOkamurův novoroční projev namíchl opozici. Vyzve k jeho odvolání z čela sněmovny

Opoziční strany chtějí ve sněmovně projednat výroky z novoročního projevu předsedy dolní komory Tomia Okamury (SPD). Občanští demokraté i jiné opoziční strany podpoří návrh na odvolání Okamury z čela komory. "ODS a další opoziční strany bohužel nemají žádné pozitivní téma, kterým by zlepšily třeba životní úroveň našich občanů a zlepšily ekonomiku," odvětil dnes odpoledne šéf sněmovny.

Reklama
Ilustrační foto. Letní počasí.
Ilustrační foto. Letní počasí.
Ilustrační foto. Letní počasí.

Rok 2025 patřil za poslední desetiletí mezi spíše teplé a suché, uvedli meteorologové

Loňský rok byl s průměrnou teplotou 8,8 stupně Celsia čtvrtým nejchladnějších v poslední dekádě. V dlouhodobějším srovnání od roku 1961, kdy meteorologové začali průměrné roční teploty v zemi počítat, se ale přiřadil k těm teplejším. Byl 13. nejteplejším, plyne z předběžných údajů Českého hydrometeorologického ústavu zveřejněných v pátek na síti Facebook.

Reklama
Reklama
Reklama