Kam se hrabe Louvre. Němečtí lupiči se do banky provrtali z garáží obří vrtačkou

Neznámí pachatelé v noci na pondělí vyvrtali v západoněmeckém městě Gelsenkirchen otvor do trezoru ve spořitelně a prohledali bezpečnostní schránky, které se v něm nacházely.
Policie ve spolkové zemi v Severní Porýní-Vestfálsko případ vyšetřuje jako vloupání, výši škody ale zatím neupřesnila, informuje agentura DPA.
Na situaci policii upozornil ve 03:58 požární poplach, který se spustil automaticky. Policisté spolu s hasiči okamžitě začali prohledávat budovu a všimli si díry v suterénu.
Podle prvního vyšetřování se pachatelé dostali do budovy spořitelny pomocí velké vrtačky přes parkovací dům ve vedlejší ulici a odtud také posléze s kořistí uprchli.
Výše škody je nyní předmětem rozsáhlého vyšetřování, podle policie lupiči zřejmě využili klidnějšího provozu přes vánoční svátky.
Ponižující, naleštěné nic. Bitva pohlaví terčem tvrdých ataků, výroky Sabalenkové zarážejí
Očekávaná tenisová "Bitva pohlaví" na bizarně vykrojeném kurtu v Dubaji skončila jasným vítězstvím 671. hráče světa Nicka Kyrgiose nad ženskou světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou. Duel nenaplnil vysoké ambice, podle kritiků byl pouhou exhibicí, která tenisu nic nepřinesla. Běloruska přísnou negativitu nechápe.
Ohledně oteplování a oceánu jsme se pletli? Vědci našli překvapivý klimatický paradox
Když se řekne globální oteplování, většina z nás si automaticky představí vysoké teploty, sucho a rychlé vypařování. Čínská studie ukazuje, že realita může být složitější. Vědci zjistili, že navzdory rostoucím teplotám mořské hladiny se globální odpařování oceánů v posledním desetiletí mírně snížilo.
ŽIVĚMacinka stále doufá v post ministra pro Turka, s Pavlem se sejdou po Novém roce
Předseda Motoristů Petr Macinka nadále předpokládá, že premiér Andrej Babiš (ANO) navrhne čestného prezidenta Motoristů a poslance Filipa Turka na ministra životního prostředí. Řekl to v České televizi. Turek se podle něj s Babišem sešel už před Vánoci, všichni tři to mají v plánu začátkem ledna. Jediným kandidátem na šéfa resortu zůstává podle Macinky Turek.
Komentář: Mír je blízko – podle Trumpa. Co mu ale vzkazuje Putin?
Mír je „možná velmi blízko“, Putin „chce mír“ a uvidíme „za několik týdnů“. Tak hodnotil jednání s ukrajinským prezidentem Zelenským Donald Trump. Podle Zelenského to bylo „skvělé setkání“ se „skvělou debatou o všech tématech“ s tím, že panuje shoda na devadesáti procentech mírového plánu. Je ale mír opravdu na dosah?
V roce 2026 čeká přes půl milionu lidí výměna řidičáku
Téměř 563 tisíc motoristů v Česku si bude muset v příštím roce vyměnit svůj řidičský průkaz, protože jim vyprší platnost jejich dokladu. Dalším desítkám tisíc řidičů navíc propadl průkaz už letos a lidé si ho dosud nevyměnili.