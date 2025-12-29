Přeskočit na obsah
Zahraničí

Kam se hrabe Louvre. Němečtí lupiči se do banky provrtali z garáží obří vrtačkou

ČTK

Neznámí pachatelé v noci na pondělí vyvrtali v západoněmeckém městě Gelsenkirchen otvor do trezoru ve spořitelně a prohledali bezpečnostní schránky, které se v něm nacházely.

Lupič, zloděj, ilustrační foto
Policie ve spolkové zemi v Severní Porýní-Vestfálsko případ vyšetřuje jako vloupání, výši škody ale zatím neupřesnila, informuje agentura DPA.

Na situaci policii upozornil ve 03:58 požární poplach, který se spustil automaticky. Policisté spolu s hasiči okamžitě začali prohledávat budovu a všimli si díry v suterénu.

Podle prvního vyšetřování se pachatelé dostali do budovy spořitelny pomocí velké vrtačky přes parkovací dům ve vedlejší ulici a odtud také posléze s kořistí uprchli.

Výše škody je nyní předmětem rozsáhlého vyšetřování, podle policie lupiči zřejmě využili klidnějšího provozu přes vánoční svátky.

