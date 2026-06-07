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Zahraničí

Kam s Orbánem? Američané mu hledají prestižní post, má mu zajistit nedotknutelnost

Martin Sluka
Martin Sluka
Martin Sluka

Okolí amerického prezidenta Donalda Trumpa hledá způsob, jak zajistit Viktoru Orbánovi mezinárodní diplomatickou imunitu. Informoval o tom investigativní server VSquare. Klíč k nedotknutelnosti maďarského expremiéra má ležet v prestižní globální instituci.

Hungary Election US
Americký prezident Donald Trump s maďarským expremiérem Viktorem Orbánem.Foto: John McDonnell
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VSquare s odkazem na diplomatické zdroje uvedl, že v kruzích okolo amerického hnutí MAGA (zkratka odkazuje na Trumpův předvolební slogan Make America Great Again – Udělejme Ameriku znovu skvělou – pozn. red.) panuje snaha zajistit Orbánovi vysoký post v Organizaci spojených národů (OSN). Konkrétní agenda je však druhořadá.

Hlavním cílem celé této snahy má být zisk diplomatické imunity – její rozsah se však odvíjí od konkrétní funkce.

Podle Úmluvy OSN o výsadách a imunitách z roku 1946 mají plnou diplomatickou imunitu srovnatelnou s velvyslanci pouze generální tajemník OSN, jeho náměstci, asistenti a šéfové specializovaných agentur.

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Tato ochrana se vztahuje na všechna právní řízení včetně trestního stíhání a platí i pro manžele či manželky a nezletilé děti diplomata. Nižší představitelé OSN disponují pouze užší funkční imunitou, která se vztahuje výhradně na činy vykonané v rámci oficiální funkce, nikoliv ale na jednání před nástupem do OSN nebo mimo výkon jejich role.

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Washington nemusí být jedinou Orbánovou oporou

Další zdroj VSquare pak uvedl, že Orbán by se mohl při prosazování do struktur OSN opřít nejen o Washington, ale také o argentinského prezidenta Javiera Mileie, který ho přijel do Budapešti podpořit před parlamentními volbami.

Milei by mohl sehrát důležitou roli zejména v kontextu probíhajícího souboje o nástupnictví po současném generálním tajemníkovi OSN Antóniu Guterresovi.

Favoritem na tento post je Argentinec Rafael Grossi, současný šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE). Orbánova kandidatura na vysoký post v organizaci podporovaná Buenos Aires by tak do tohoto diplomatického prostředí dobře zapadala.

Javier Milei s Viktorem Orbánem na únorovém zasedání Trumpovy Rady míru.
Javier Milei s Viktorem Orbánem na únorovém zasedání Trumpovy Rady míru.Foto: Profimedia

Projekt je nicméně v rané fázi a jeho realizaci by mohlo ohrozit, pokud by detaily pronikly na veřejnost příliš brzy.

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Orbán se chystá do Spojených států

Server rovněž s odkazem na zdroje blízké expremiérovi píše, že se Orbán letos v létě chystá navštívit Spojené státy u příležitosti mistrovství světa ve fotbale. Jeho dcera a zeť se mezitím přestěhovali do New Yorku, což Orbánovi poskytuje rodinné zázemí. Pokud by se tak politická situace v Maďarsku vyostřila, mohl by se jeho pobyt v zámoří prodloužit na dobu neurčitou.

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Maďarský expremiér čelí v Budapešti rostoucímu tlaku poté, co začátkem dubna prohrál volby a úřad převzal předseda strany Tisza Péter Magyar. Ten již vyzval evropské žalobce k prověření korupčních kauz z Orbánovy éry a ve hře je i legislativní omezení funkčního období premiéra na osm let, což by Orbánovi znemožnilo politický návrat.

Sám Orbán však obavy z případného stíhání nedává veřejně najevo. Na dotaz televize RTL, zda se neobává soudního procesu v souvislosti s kroky nové vlády, odpověděl: „Já? Ale prosím vás, proč bych měl? Dodržuji zákony a dbám na jejich dodržování. Přísahal jsem na to, všechny své přísahy jsem dodržel a dodržím i tuhle. Ještě něco vás zajímá?“ ukončil rozhovor, ať už s předstíraným, či skutečným nadhledem.

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