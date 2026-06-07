Kam s Orbánem? Američané mu hledají prestižní post, má mu zajistit nedotknutelnost

Okolí amerického prezidenta Donalda Trumpa hledá způsob, jak zajistit Viktoru Orbánovi mezinárodní diplomatickou imunitu. Informoval o tom investigativní server VSquare. Klíč k nedotknutelnosti maďarského expremiéra má ležet v prestižní globální instituci.
VSquare s odkazem na diplomatické zdroje uvedl, že v kruzích okolo amerického hnutí MAGA (zkratka odkazuje na Trumpův předvolební slogan Make America Great Again – Udělejme Ameriku znovu skvělou – pozn. red.) panuje snaha zajistit Orbánovi vysoký post v Organizaci spojených národů (OSN). Konkrétní agenda je však druhořadá.
Hlavním cílem celé této snahy má být zisk diplomatické imunity – její rozsah se však odvíjí od konkrétní funkce.
Podle Úmluvy OSN o výsadách a imunitách z roku 1946 mají plnou diplomatickou imunitu srovnatelnou s velvyslanci pouze generální tajemník OSN, jeho náměstci, asistenti a šéfové specializovaných agentur.
Tato ochrana se vztahuje na všechna právní řízení včetně trestního stíhání a platí i pro manžele či manželky a nezletilé děti diplomata. Nižší představitelé OSN disponují pouze užší funkční imunitou, která se vztahuje výhradně na činy vykonané v rámci oficiální funkce, nikoliv ale na jednání před nástupem do OSN nebo mimo výkon jejich role.
Washington nemusí být jedinou Orbánovou oporou
Další zdroj VSquare pak uvedl, že Orbán by se mohl při prosazování do struktur OSN opřít nejen o Washington, ale také o argentinského prezidenta Javiera Mileie, který ho přijel do Budapešti podpořit před parlamentními volbami.
Milei by mohl sehrát důležitou roli zejména v kontextu probíhajícího souboje o nástupnictví po současném generálním tajemníkovi OSN Antóniu Guterresovi.
Favoritem na tento post je Argentinec Rafael Grossi, současný šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE). Orbánova kandidatura na vysoký post v organizaci podporovaná Buenos Aires by tak do tohoto diplomatického prostředí dobře zapadala.
Projekt je nicméně v rané fázi a jeho realizaci by mohlo ohrozit, pokud by detaily pronikly na veřejnost příliš brzy.
Orbán se chystá do Spojených států
Server rovněž s odkazem na zdroje blízké expremiérovi píše, že se Orbán letos v létě chystá navštívit Spojené státy u příležitosti mistrovství světa ve fotbale. Jeho dcera a zeť se mezitím přestěhovali do New Yorku, což Orbánovi poskytuje rodinné zázemí. Pokud by se tak politická situace v Maďarsku vyostřila, mohl by se jeho pobyt v zámoří prodloužit na dobu neurčitou.
Maďarský expremiér čelí v Budapešti rostoucímu tlaku poté, co začátkem dubna prohrál volby a úřad převzal předseda strany Tisza Péter Magyar. Ten již vyzval evropské žalobce k prověření korupčních kauz z Orbánovy éry a ve hře je i legislativní omezení funkčního období premiéra na osm let, což by Orbánovi znemožnilo politický návrat.
Sám Orbán však obavy z případného stíhání nedává veřejně najevo. Na dotaz televize RTL, zda se neobává soudního procesu v souvislosti s kroky nové vlády, odpověděl: „Já? Ale prosím vás, proč bych měl? Dodržuji zákony a dbám na jejich dodržování. Přísahal jsem na to, všechny své přísahy jsem dodržel a dodržím i tuhle. Ještě něco vás zajímá?“ ukončil rozhovor, ať už s předstíraným, či skutečným nadhledem.
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