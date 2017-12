před 3 hodinami

Malý bezpilotní letoun využíval k distribuci zakázaných drog pár v jižní Kalifornii. Podle agentury AP to tvrdí místní policie, která dvojici zadržela a obvinila z prodeje návykových látek. Duo životních partnerů patrně kvůli lepšímu utajení nakládalo drogy do dronu, který následně z jejich domova vždy zamířil na nedaleké parkoviště, kde čekali klienti. Poté, co byla zásilka doručena a zákazníci si ověřili její obsah, vyrazili k jejich domu, kde jim hodili peníze přes plot na zahradu. Mezi nabídku páru patřil například metamfetamin, fentanyl či sladkosti dochucené LSD.

autor: ČTK

