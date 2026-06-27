Kalifornský odvolací soud nařídil nové vynesení trestu pro Weinsteina

Kalifornský odvolací soud v pátek potvrdil rozhodnutí nižšího soudu v Los Angeles, který v roce 2022 uznal vinným někdejšího filmového producenta Harveyho Weinsteina ze znásilnění a sexuálního napadení nejmenované italské modelky a herečky, soud ale musí znovu rozhodnout o trestu.
V noci na sobotu o tom informovala agentura AP, která poznamenala, že soud Weinsteinovi původně uložil 16leté vězení. Právní zástupci Weinsteina uvedli, že s nynějším verdiktem nesouhlasí a že odvolací proces tímto nekončí. Weinsteinova kauza zažehla společenské hnutí MeToo, které bojuje proti sexuálnímu násilí vůči ženám.
Identita italské oběti je utajována. Podle verdiktu ji nyní 74letý Weinstein během filmového festivalu napadl v jejím hotelovém pokoji. Někdejší vlivný producent toto obvinění stejně jako ta další popřel. Jeho právní zástupci v odvolání tvrdili, že žena křivě vypovídala a že v době, kdy tvrdila, že se znásilnění stalo, nebyla ve svém pokoji.
Rovněž uváděli, že proces byl od samého počátku špatně veden, mimo jiné i tím, že porotci se už během svého výběru dozvěděli, že Weinstein byl v jiném procesu v New Yorku uznán vinným ze znásilnění a že tato vědomost "nakazila" celé soudní řízení.
Právní zástupci Weinsteina uvedli, že je rozhodnutí odvolacího soudu zklamalo a že s ním nesouhlasí. "Toto není konec odvolacího procesu," dodali.
Tříčlenný senát odvolacího soudu jednomyslně rozhodl, že proces neporušil Weinsteinova ústavní práva. Senát také uvedl, že odmítá pokusy narušit verdikt poroty o Weinsteinově vině. AP poznamenala, že celé znění odvolacího rozhodnutí nebylo k dispozici, proto není bezprostředně jasné, na jakém základě odvolací soud nařídil nové vynesení trestu.
Prokurátoři Weinsteina vykreslili jako sériového predátora, který ženám sliboval kariérní postup v Hollywoodu, jen aby je následně nalákal do hotelových pokojů nebo bytů, kde je podle nich fyzicky přemohl a sexuálně napadl. Obvinění ze znásilnění, sexuálních útoků, nevhodného chování a obtěžování proti němu vzneslo přes sto žen.
Řecké lesní požáry ve světovém prvenství sleduje kufříkový satelit
Ve spalujícím horku středomořského léta se mohou požáry změnit v bezprostřední ohrožení během několika minut. V roce 2018 se o tom přesvědčilo Řecko - a za strašlivou cenu. Požár, který vypukl východně od Atén, se šířil neuvěřitelnou rychlostí a připravil o život více než 100 lidí.
Drahé Chorvatsko? V těchto zemích je dnes pro Čechy levněji než dřív
Války na Ukrajině a v Zálivu, energetická krize, inflační vlny, ale i prostá skutečnost, že turisté za to ty peníze dají. To všechno zvedá ceny v letních destinacích, které byly pro Čechy ještě donedávna levné. Naštěstí to funguje i obráceně. Datová redakce Aktuálně.cz poměřila ceny piva, kávy a obědů po celém světě s těmi domácími.
Zmrzlina vás dneska nespasí. Vědec vysvětluje, co jíst v tropech místo ní
Když teploty překračují třicítku, většina z nás automaticky zamíří pro zmrzlinu. Jenže právě ta nemusí být tím nejlepším způsobem, jak si v parném dni ulevit - i když vás krátkodobě ochladí, během jejího trávení se začnete znovu zahřívat. Přinášíme proto tipy na pět jídel, která vás během tropických dní osvěží víc.
Belgičané gólostrojem odvrátili blamáž, trefil se i Lukaku. Egypt spasil VAR
Fotbalisté Belgie zdolali Nový Zéland 5:1 a na MS ovládli skupinu G. Dva góly vítězů dal Trossard, po jednom přidali De Bruyne, Lukaku a Saelemaekers. Egypt na MS poprvé postoupil do vyřazovací fáze, v níž se utká s Austrálií. Ve skupině G po remíze 1:1 s Íránem skončil druhý. Gól Íránu v nastaveném čase neplatil kvůli ofsajdu.