Kalifornii pustoší záplavy, guvernér vyhlásil stav nouze

Kalifornii zasáhly bouřky a silné deště, které v některých regionech tohoto západoamerického pobřežního státu způsobily záplavy. Kalifornský guvernér Gavin Newsom vyhlásil na Štědrý den stav ohrožení v šesti okresech včetně Los Angeles. V souvislosti s počasím v oblasti již podle místních médií zemřeli v posledních dnech nejméně tři lidé. Meteorologové očekávají další bouřky a lijáky.
Server listu Los Angeles Times ve čtvrtek uvedl, že první člověk zahynul v neděli poté, co jeho auto uvízlo v rychle stoupajících rozvodněných vodách. V pondělí zemřela sedmdesátnice, kterou na pláži při bouřce srazila velká vlna. Třetí oběť si bouře v Kalifornii vyžádaly ve středu, kdy v San Diegu spadl na 64letého muže strom.
V jižní Kalifornii v tomto ročním období obvykle spadne 1,3 až 2,5 centimetru srážek, ale tento týden by v mnoha oblastech mohlo napršet až 20 centimetrů, očekávají meteorologové. Mnoho ze zaplavených míst je v zónách, kde vegetaci zničily v létě lesní požáry a půda tak hůře absorbuje vodu.
"Velmi vlhký vzduch způsobí ve čtvrtek v Kalifornii silné deště," uvedla americká meteorologická služba NWS. Připojila také varování před bleskovými povodněmi. Podle agentury AFP způsobil rozsáhlé deště meteorologický jev zvaný atmosférická řeka, který přináší vodní páru z tropů k pobřeží a způsobuje vydatné srážky. Vědci častější a nebezpečnější extrémní počasí spojují se změnou klimatu.
Hasiči okresu San Bernardino vyprošťovali lidi z aut, které valící se voda a bláto zastavily na několika silnicích. V dalších oblastech záchranáři pomáhali také lidem uvězněným v zatopených domech. V části pohoří Sierra Nevada bylo vydáno varování před lavinami a do pátku zde platí také varování před sněhovými bouřemi.
V reakci na bouře a deště nasadil stát bezpečnostní složky a další nouzové zdroje do několika okresů na pobřeží a na jihu Kalifornie. Mobilizoval také kalifornskou národní gardu. Kvůli povodním uzavřely úřady několik silnic včetně dálnice poblíž letiště Burbank. Bezpečnostní složky také evakuovaly několik oblastí, například obec Lytle Creek v pohoří San Gabriel Mountains nebo části okresu Orange zasažené v minulém roce požárem.
Kvíz: Pilsen, Budweis, Aussig. Zkuste si, zda poznáte česká města pod německým názvem
Šluknov, Rýmařov, Uničov, Havlíčkův Brod – zvukomalebné názvy českých měst působí, jako by tu byly odnepaměti. Přitom ještě naše babičky znaly mnohá z nich jen pod jejich německým názvem. Znáte je také? Vyzkoušejte si to v kvízu Aktuálně.cz.
ŽIVĚPapež vyzval k modlitbám za Ukrajinu. Rusko pokračuje v úderech na ukrajinská města
Papež Lev XIV. v tradičním poselství Městu a světu (Urbi et orbi) vyzval ve čtvrtek k modlitbám za ukrajinský lid a vyzval válčící strany k vzájemně se respektujícímu dialogu. Ruské útoky na Ukrajině mezitím od Štědrého večera zabily čtyři lidi, oznámily úřady. Ukrajinské ministerstvo energetiky také hlásí četné nouzové odstávky a výpadky proudu po celé zemi.
"Sníh" z Tří oříšků pro Popelku roky zapáchal. Štáb řešil i další problémy
Zápach na místech natáčení zůstal ještě další dva roky. Kvůli tomu, že se Tři oříšky pro Popelku neplánovaně natáčely v zimě, musel štáb čelit řadě komplikací. Nedostatek sněhu se v Německu vyřešil sice ekologickým, zato pro herce velmi nepříjemným způsobem. Proč natáčecí místa nepříjemně zapáchala a jak donutil režisér Vorlíček sovu Rozárku mrknout? Podívejte se na Historky z placu.
Trump chystá překvapivý krok. Vyhrožuje vojenskou silou evropskému spojenci
Americký prezident Donald Trump krátce před Vánoci znovu otevřel otázku anexe Grónska. Jmenováním zvláštního vyslance pro Grónsko vyslal jasný signál, že jeho zájem o převzetí kontroly nad největším ostrovem světa stále trvá. Podle Trumpových slov jde o otázku „národní bezpečnosti“, kterou Spojené státy nemohou ignorovat.