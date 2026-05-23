Kalifornie vyhlásila evakuaci, hrozí výbuch nádrže s unikající nebezpečnou chemikálií

ČTK

Úřady v jižní Kalifornii se od pátku snaží zabránit výbuchu zásobní nádrže, ze které uniká nebezpečná chemikálie používaná k výrobě plastových dílů, píše agentura AP. Úřady zatím v oblasti evakuovaly přibližně 40 tisíc lidí.

Failing chemical tank forces evacuation in the surrounding area in Garden Grove
Úřady nařídily obyvatelům Garden Grove, aby opustili své domovy. V pátek rozšířily evakuační příkazy i na některé obyvatele pěti dalších měst v Orange County. (Garden Grove, Kalifornie, pátek 22. května)Foto: REUTERS
„Ta věc selže a my nevíme kdy. Děláme, co můžeme, abychom zjistili, jak tomu můžeme zabránit,“ řekl podle AP Craig Covey, šéf hasičského sboru v okrese Orange County.

V závodě na výrobu plastů pro letecký průmysl ve městěi Garden Grove se ve čtvrtek přehřála skladovací nádrž obsahující až 26 500 litrů methylmetakrylátu a začala do ovzduší vypouštět výpary, uvedli hasiči.

Nádrž by mohla prasknout a chemikálie může explodovat, varoval Covey.

Úřady nařídily obyvatelům Garden Grove, aby opustili své domovy. V pátek rozšířily evakuační příkazy i na některé obyvatele pěti dalších měst v Orange County.

Garden Grove leží asi 60 kilometrů jižně od centra Los Angeles a méně než 1,6 kilometru od dvou zábavních parků Disneylandu, na které se v pátek evakuační příkazy nevztahovaly.

"Už jsem ho pozval," řekl generální tajemník NATO Mark Rutte k pozvání Zelenského. "Bude tam," dodal.
ŽIVĚ „Už jsem ho pozval.“ Zelenskyj přijede na summit NATO v Ankaře, oznámil Rutte

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v červenci zúčastní summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Na tiskové konferenci po pátečním zasedání ministrů zahraničí NATO ve Švédsku to oznámil generální tajemník NATO Mark Rutte. Šéf aliance už v minulosti uvedl, že summit v Ankaře se zaměří hlavně na Ukrajinu a na to, aby zůstala co nejsilnější.

Switzerland World Championship Ice Hockey

Fuck komolí na frick. Hvězdný Kanaďan čelil ponížení a svým chováním šokuje

Je jeden z mála hokejistů v NHL, který otevřeně mluví o své víře. Vymyká se i tím, že v rámci svého duchovního nastavení nepoužívá sprostá slova. Třiatřicetiletý kanadský centr Mark Scheifele na sebe upoutal pozornost hattrickem do sítě Norska. Byl to právě on, díky kterému se Javorové listy vyhnuly pořádné ostudě.

Ruský prezident Vladimir Putin

Konec paktu s Putinem. Útokem na ukrajinské Maďary poslal Magyarovi varovný výstřel

Jen 12 hodin po nástupu Pétera Magyara do funkce premiéra dopadly ruské rakety a drony na Zakarpatsko – region s významnou maďarskou menšinou, který byl dosud rozsáhlejších útoků z velké části ušetřen. Zahraniční média tento krok interpretují jako „varovný výstřel“ nové maďarské vládě a signál, že nepsaná dohoda mezi Vladimirem Putinem a Viktorem Orbánem o neútočení definitivně skončila.

