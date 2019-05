Boj o pesticid. Kalifornie ho chce zakázat, Trump ale podle kritiků brání výrobce

Ve Spojených státech se rozhořel boj o pesticid, o kterém řada vědeckých studií tvrdí, že škodí lidskému zdraví. Na jedné straně je Kalifornie, která chce jako třetí americký stát látku zakázat. Na druhé je administrativa prezidenta Donalda Trumpa, podle níž zákaz není třeba. Někteří kritici ale tvrdí, že Trump má dobré vztahy s firmou, která pesticid chlorpyrifos vyrábí.

O zákazu chlorpyrifosu, který zemědělci používají k chemickému ošetření citrusů, ořechů nebo bavlny, se v Kalifornii mluví už dlouho. V současnosti mají tamní zákonodárci na stole zákon, který by chemikálii zakázal. Projednávat ho budou v pondělí.

Bílý dům sice ke schválení dokumentu nepotřebují, Washington jim ale situaci neulehčuje.

Pokud by se Donald Trump v roce 2017 neujal prezidentského úřadu, mohl být pesticid v Kalifornii už nějakou dobu zakázaný. O zákazu chemikálie v celých Spojených státech totiž usilovala předchozí vláda Baracka Obamy.

Důvodem byly znepokojující výzkumy, podle kterých je chlorpyrifos škodlivý. Látka patří do skupiny takzvaných organofosfátů, jež někteří vědci dávají do souvislosti s opožděným vývojem dítěte.

Například v roce 2014 publikoval kalifornský Institut UC Davis MIND studii, podle níž těhotným ženám, které s chlorpyrifosem přišly do kontaktu a žijí poblíž polí nebo farem, hrozí větší riziko, že jejich dítě bude trpět autismem. Podobně varovný signál pro budoucí matky přinesl v roce 2012 výzkum několika amerických organizací včetně Psychiatrického institutu státu New York. Ten tvrdil, že dítě může mít nižší IQ nebo problémy s pamětí.

Byla to americká vládní Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA), kdo v listopadu 2015 za Obamovy éry navrhl celostátní zákaz chlorpyrifosu. Zákon se ale nestihl schválit a v březnu 2017, kdy už byl u moci Trump, EPA otočila. Její tehdejší šéf Scott Pruitt prohlásil, že je potřeba provést více výzkumů, které by prokázaly negativní účinky chemikálie. To vzbudilo silnou kritiku zejména od ekologických organizací, které agenturu hnaly před soud.

Loni v srpnu americký federální soud, který případ řešil, agentuře nařídil, že musí pesticid do 60 dní zakázat. EPA se ale odvolala. Nyní jí běží lhůta, dokdy musí poskytnout dostatečné odůvodnění, proč by pesticid neměl být zakázán. Čas má zhruba do poloviny června.

EPA přitom sama vypracovala některé studie, podle nichž chlorpyrifos škodí lidskému zdraví.

Výrobce loajální k Trumpovi

Jak v této kauze figuruje Donald Trump? Podle některých kritiků má prezident nadstandardní vztahy s chemickým koncernem DowDuPont, který chlorpyrifos vyrábí. Jde o největší chemický konglomerát na světě, který vznikl v roce 2015 spojením firem Dow Chemical a DuPont.

Bývalý výkonný ředitel společnosti Dow Chemical Andrew Liveris například finančně přispěl na Trumpovu inauguraci v roce 2017 milionem dolarů (asi 22,5 milionu korun). Liveris také pro amerického prezidenta chvíli pracoval, pomáhal mu s agendou zpracovatelského průmyslu.

Toto napojení kritizují například neziskové organizace The Center for Food Safety nebo Earthustice, která se zabývá hlavně ekologií. Dále také místní sdružení v Kalifornii Coalition Advocating for Pesticide Safety, které bojuje za bezpečné používání pesticidů

Koncern DowDuPont spolu s dalšími dvěma firmami zaslal loni Bílému domu dopis, ve kterém označuje studie EPA o pesticidu za nedokonalé.

Nyní chemický koncern hledá všechny možné způsoby, které by zabránily schválení zákazu v Kalifornii, píše britský deník The Guardian. Firma tvrdí, že chlorpyrifos je pro zemědělce důležitý. Také upozorňuje, že pesticid se smí v současnosti používat ve zhruba stovce zemí světa (včetně Česka).

Investice do alternativ

Kalifornii by podle amerických médií mohlo schválení zákona kompletně zabrat dva roky. Pesticid, který se na trhu vyskytuje od roku 1965, se v tomto státě využívá na zhruba 60 druhů plodin. Kalifornie je také největším zemědělským producentem ze všech států USA.

Podle guvernéra Gavina Newsoma by ale mohl stát investovat téměř šest milionů dolarů do nových, bezpečnějších alternativ, které by chlorpyrifos nahradily. Dosavadní alternativy už podle zdejší agentury pro ochranu životního prostředí mají za výsledek to, že spotřeba pesticidu v Kalifornii v posledních letech klesla.

Stále je ale chlorpyrifos jedním z nejpoužívanějších pesticidů na světě. "Mnoho lidí žije, pracuje a chodí do školy poblíž polí, která jsou postříkaná chlorpyrifosem," uvedl Jared Blumenfeld z kalifornské pobočky EPA.

Co se týče ostatních států USA, úplný zákaz chlorpyrifosu schválila jako první Havaj. Zákon nabude platnosti ale až v roce 2022. Stát New York pak zakáže používání k 1. prosinci 2021. O zákaz se pokoušeli také v Marylandu, avšak neúspěšně.

Pesticid se smí používat i v zemích Evropské unie. V Česku stanovuje právní předpis maximální povolený limit pro přítomnost chlorpyrifosu na 0,01 mg/kg.

