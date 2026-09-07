„Kalašnikov naučí svět mluvit rusky.“ Ruští školáci dostávají tvrdou lekci z vlastenectví

V Rusku začal v minulém týdnu nový školní rok. Po čtyřech a půl letech války na Ukrajině tamní ministerstvo školství doporučilo školám, aby na svá shromáždění v jeho úvodu pozvaly bývalé studenty, kteří bojují nebo bojovali ve válce. Hned se objevil případ z Krasnojarsku, kde jeden z veteránů vyzval žáky, aby se naučili konstrukci útočné pušky, pokud chtějí, aby svět mluvil rusky.
„Jak řekl jeden politik: chcete-li, aby celý svět mluvil rusky, studujte konstrukci útočné pušky Kalašnikov. Ještě jednou všem přeji krásný svátek. Vítězství bude naše,“ prohlásil na videu zveřejněném na telegramovém účtu Prospekt Mira na slavnostním zahájení školního roku muž v Krasnojarsku před jedním z lyceí.
Novináři z exilové televize Dožď zjistili, že šlo o účastníka války na Ukrajině Alexandra Klause, který se podle informací z místních médií pravidelně účastní vlasteneckých akcí pro školáky a mládež.
Například v říjnu 2025 vystoupil na fóru pro studenty Centrálního městského obvodu v Krasnojarsku. Mladé lidi tehdy vyzval, aby po absolvování základní vojenské služby podepisovali profesionální kontrakty a odcházeli do války, což označil za „hrdinský čin“.
Během války podle svých slov utrpěl otřes mozku a těžké zranění ruky, kvůli němuž podstoupil pět operací a byl vyřazen z vojenské služby. V době zveřejnění rozhovoru říkal, že má potíže s návratem do běžného života a hodlá se na frontu vrátit – buď jako zdravotník, nebo jako kulometčík.
40 regionů
Podobný první školní den zažili ruští školáci po celé zemi, ve 40 ruských regionech prvňáčky z rodin padlých vojáků doprovázeli veteráni.
„V Den znalostí (tak se v Rusku označuje 1. září – pozn. red.) se ve 40 regionech po celé zemi konala všeruská kampaň ‚Buď poblíž‘. Prvňáčky z rodin padlých účastníků speciální vojenské operace doprovázeli na slavnostní shromáždění veteráni Speciálního vojenského okruhu – spolubojovníci jejich otců,“ napsala Asociace veteránu SVO na Telegramu (speciální vojenská operace – tak Rusové označují válku na Ukrajině – pozn. red.).
Sdružení vysvětlilo, že cílem iniciativy je „zdůraznit sociální jednotu a kontinuitu generací a také dát rodinám hrdinů vědět, že jejich děti zůstávají pod spolehlivou ochranou mužského bratrstva obránců vlasti“.
Nový školní rok – nová speciální výuka
Od nového školního roku budou ruští školáci trávit dvakrát tolik času základním vojenským výcvikem, jehož podíl na předmětu „Základy vnitřní bezpečnosti a obrany“ se podle ministra školství Sergeje Kravcova zvýší z 20 na 50 procent. Program zahrnuje výcvik s drony a výcvikové tábory.
„Zároveň na pozadí všeobecné militarizace vzdělávání úřady vytvářejí systém pro rekvalifikaci válečných veteránů pro práci ve školách a aktivně verbují vojenský personál, který se účastnil invaze na Ukrajinu, pro práci s dětmi,“ popisuje to, co čeká mladé Rusy, web Rádia Svobodná Evropa.
Ruské ministerstvo školství a vědy uvedlo, že účastníci války na Ukrajině disponují „jedinečným pedagogickým potenciálem“ a jejich znalosti, zkušenosti a osobní vlastnosti jsou žádané ve vlastenecké výchově školáků.
Ministerstvo také tvrdí, že to „prokázali“ výzkumníci ze Státní pedagogické univerzity.
Exvojáci si mohli najít práci ve školství i díky programu ministerstva školství „Veršina“, což je speciální projekt zaměřený na profesní rekvalifikaci vojáků.
Vojáci z Ukrajiny učí děti
A i díky rekvalifikaci roste počet vojáků, kteří přímo učí. Ruská propagandistická televize RT například v úterý poukázala na příběh Alexandra Aljasova, který se stal učitelem v 53 letech.
Ten vyrůstal ve vojenské rodině, jeho otec zemřel před desítkami let v Afghánistánu. Před začátkem války na Ukrajině strávil Alexander se svou ženou dlouhou dobu prací na humanitární pomoci pro Donbas. V roce 2022 odešel na frontu. Po zranění a návratu domů začal dostávat pozvání k vystoupení pro děti ve školách.
V 53 letech se stal členem vojensko-vlasteneckého kroužku a začal učit na škole „Základy vnitřní bezpečnosti a obrany“. Své studenty bere na túry a raftingové výlety, procvičuje první pomoc a učí je, jak reagovat na hrozby dronů.