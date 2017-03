Káhiru tíží migrace. Jen letos přibude půl milionu obyvatel, ve městě je 351 slumů

před 1 hodinou

Hlavní město Egypta se potýká s přelidněním. Jen letos vzroste počet jeho obyvatel o půl milionu. Může za to především migrace z chudších zemí. Egyptské úřady už označily 351 káhirských slumů za nevhodné pro život. V některých z nich chybí tekoucí voda a kanalizace. Odhaduje se, že v těchto slumech žije asi 850 000 lidí.

Káhira - Počet obyvatel egyptské metropole letos vzroste o půl milionu, což je nejvíce ze všech měst na světě. To patrně zvýší tlak na egyptskou ekonomiku, na které se odráží šest let trvající politická nestabilita, napsala v neděli agentura Reuters.

Dvojměstí Káhira-Gíza s dalšími přilehlými městy tvoří aglomeraci Velká Káhira zahrnující 22,8 milionů obyvatel. Do konce roku by se podle společnosti Euromonitor International toto číslo mělo zvýšit o 500 000. Velká Káhira by tak byla domovem zhruba čtvrtiny Egypťanů, kterých je celkem asi 92 milionů.

"Mnoho rodin na jihu Egypta se kvůli extrémní chudobě rozhodne mít mnoho dětí. Rodiče totiž doufají, že je potomci jednou zaopatří. Tyto děti se v dospělosti většinou stěhují za prací do velkých měst," řekla Majsa Šaukíová z egyptského ministerstva pro populaci. "Značná část těchto rodin také čeká, až se jim místo dívky narodí chlapec, který jim pomůže s těžší prací a nebudou si tak muset najímat dělníka," dodala. Vláda podle Šaukíové proti extrémnímu populačnímu růstu bojuje novými vzdělávacími programy.

Káhira je přelidněná hlavně kvůli migraci z chudších částí země. Egyptské úřady označily 351 káhirských slumů za nevhodné pro život. V některých z nich chybí tekoucí voda a kanalizace. Odhaduje se, že v těchto slumech žije asi 850 000 lidí.

"K tomu, aby rostoucí ceny zboží a služeb neměly negativní dopad na občany, je zapotřebí, aby ekonomika rostla dvojnásobně oproti růstu počtu obyvatel," řekl Mohammad Abdalgalíl z egyptského statistického úřadu.

Boj s chudobou

Egyptská ekonomika v letech 2015 až 2016 vzrostla o 4,3 procenta, což k vymýcení chudoby nestačí. Mezinárodní měnový fond (MMF) očekává, že situace nebude jiná ani letos - egyptská ekonomika prý poroste asi o čtyři procenta.

Egyptské úřady v březnu 2015 oznámily, že zhruba 45 kilometrů východně od Káhiry postaví nové město, kam se přesune řada ministerstev a letiště. Očekává se, že se tam noví obyvatelé začnou stěhovat už příští rok, a uleví tak tlaku přelidnění v Káhiře.

autor: ČTK