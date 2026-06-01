1. 6. Laura
Kadyrovova syna vyznamenali za přínos ve válce proti Ukrajině. Nikdy v ní nebyl

Osmnáctiletý Adam Kadyrov, syn autoritářského čečenského vůdce Ramzana Kadyrova, dostal vyznamenání za přínos ve válce proti Ukrajině. Nikdy se jí ale neúčastnil, napsal telegramový kanál Astra. Už v uplynulých letech tento mladík, o němž se spekuluje jako o možném nástupci jeho otce, dostal několik desítek vyznamenání.

Adam Kadyrov
Astra píše, že letos v lednu dostal Adam Kadyrov vyznamenání za ochranu Záporožské jaderné elektrárny, kterou Rusko obsadilo krátce po začátku invaze na Ukrajinu. Ramzan (Adam Kadyrov na archivním snímku)Foto: Profimedia.cz
Medaili za „přínos k provádění speciální vojenské operace“, jak Rusko oficiálně označuje invazi na Ukrajinu, mladému Kadyrovovi předal šéf speciálních jednotek Rosgvardije Pavel Kozajev. O poctě podle Astry informoval Achmed Dudajev, čečenský vicepremiér a ministr pro národnostní politiku, vnější vztahy a informace této autonomní republiky na severním Kavkazu.

Dudajev uvedl, že vyznamenání je uznáním přínosu Adama Kadyrova pro zajištění bezpečnosti a oceněním podpory války na Ukrajině. Mladík je členem vedení gudermeské Univerzity ruských speciálních sil Vladimira Putina, kde se cvičí vojáci připravující se k nasazení v rusko-ukrajinské válce. Kadyrov se tak podle Dudajeva „aktivně podílí na rozvoji jednoho z nejdůležitějších zařízení pro přípravu obránců vlasti“.

Astra píše, že letos v lednu dostal Adam Kadyrov vyznamenání za ochranu Záporožské jaderné elektrárny, kterou Rusko obsadilo krátce po začátku invaze na Ukrajinu. Ramzan Kadyrov tehdy upřesnil, že jeho syn byl vyznamenán na pokyn státní podniku Rosatom za „významný přínos a spolupráci při organizaci ochrany a zajištění bezpečnosti Záporožské jaderné elektrárny“ během války.

Adam Kadyrov se stal nechvalně známým v roce 2023, když zbil člověka obviněného ze spálení koránu. Jeho otec video zveřejnil na internetu a dal najevo, že je na syna hrdý.

Premiér Andrej Babiš na zahradě Úřadu vlády, kde na konci letošního května naznačil, že chce přitvrdit v boji proti kratomu a dalších podobným látkám

"Léčba" Bémem na Babiše nezafungovala. Rozhodl se v boji s drogami i kratomem přitvrdit

Jestliže v minulých měsících nebylo ještě zcela jasné, jakým způsobem chce premiér Andrej Babiš bojovat proti drogám, nyní to už jasné je. Babiš se rozhodl spíše pro represi, o čemž svědčí nejen některé jeho výroky, ale také to, že se obrátil zády k protidrogovému koordinátorovi Pavlu Bémovi, kterého si letos v lednu sám na tuto funkci vybral.

Václav Marhoul.

Hollywoodské hvězdy? Čím úspěšnější, tím pokornější, tvrdí režisér Václav Marhoul

Po letech strávených přípravami vlastních filmů se Václav Marhoul poprvé ocitl v nezvyklé pozici. V Los Angeles režíroval snímek, k němuž nenapsal scénář a na jehož podobu neměl takový vliv, na jaký byl zvyklý z Nabarveného ptáčete nebo Tobruku. Přesto na natáčení svého prvního amerického filmu vzpomíná jako na jednu z nejlepších pracovních zkušeností kariéry.

Lebanon Israel Iran War

ŽIVĚ USA provedly údery na radarové stanice v Íránu, ten útočil na leteckou základnu

Spojené státy v neděli oznámily, že jejich síly o víkendu v reakci na podle nich agresivní kroky Teheránu provedly údery proti íránským radarovým stanicím a řídícím centrům bezpilotních letounů v íránském Goruku a na ostrově Kešm. Íránské revoluční gardy naopak uvedly, že jejich letectvo zaútočilo na neupřesněnou leteckou základnu. V pondělí o tom informovala agentura Reuters.

