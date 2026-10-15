Kadyrov nečekaně odjel z Ruska. Spekuluje se, že se chystá na Putinův konec

Ramzan Kadyrov se během sobotní návštěvy Baku dočkal od ázerbájdžánského prezidenta Ilhama Alijeva mimořádně okázalého přijetí. Otázkou však zůstává, co bylo cílem jeho předem neohlášené cesty. Podle bývalého důstojníka ázerbájdžánské KGB si čečenský vůdce mohl v Baku připravovat únikovou cestu pro případ, že by Vladimir Putin ztratil moc.
Ačkoli je Kadyrov pouze hlavou ruské autonomní republiky, v Baku se mu od prezidenta Alijeva dostalo přivítání, které svou okázalostí připomínalo návštěvy hlav států.
Ázerbájdžánský politický analytik Arif Junus k tomu v pondělním podcastu Osmanqizi Alternativa poznamenal: „Přijetí nebylo jen okázalé nebo slavnostní, bylo přímo pompézní. Takto se obvykle přijímají prezidenti velmocí, jako jsou Trump nebo Putin.“
Návštěva je přitom zajímavá s ohledem na diplomatickou roztržku kvůli nehodě letadla společnosti Azerbaijan Airlines v prosinci 2024. Stroj tehdy nad Čečenskem poškodila ruská protivzdušná obrana a při následné havárii v Kazachstánu zahynulo 38 lidí. Moskva a Baku se na urovnání sporu včetně odškodnění dohodly až letos v dubnu.
Kadyrov během návštěvy označil tragédii za „společnou bolest“ a vyjádřil soustrast rodinám obětí. Server Eurasianet proto návštěvu interpretuje jako možnou součást snahy Kremlu napravit vztahy s Baku a „uzavřít tuto těžkou kapitolu v ázerbájdžánsko-ruských vztazích“.
Analytik Junus se pak domnívá, že s ohledem na vřelé přivítání zůstává spojenectví mezi Moskvou a Baku pevné. „Mohou se pohádat, přestat spolu mluvit a trucovat. Ale nerozvedou se, protože je pojí až příliš mnoho společných zájmů,“ citoval ve středu Junuse deník Kyiv Post.
Zadní vrátka pro případ Putinova pádu
Návštěva Baku, které leží od Grozného vzdušnou čarou přibližně 560 kilometrů, však mohla mít i jiný důvod. Tofik Alijev, politický analytik působící ve Spojených státech a bývalý člen ázerbájdžánské KGB, naznačil, že si Kadyrov mohl v Ázerbájdžánu připravovat půdu pro případ, že by Vladimir Putin ztratil moc.
Takový scénář by pro čečenského vůdce mohl znamenat vážné ohrožení jeho postavení s ohledem na to, že Kadyrovův mocenský systém je úzce spojený s podporou Kremlu, a jeho budoucnost komplikuje také nejistota ohledně jeho nástupnictví.
„Pokud se v Rusku změní vláda a k moci se dostanou nové síly, které nebudou mít vůči Ramzanu Kadyrovovi žádné závazky jako Putin, může v Čečensku převzít kontrolu úplně jiná skupina,“ uvedl Alijev.
Zdravotní stav 50letého čečenského vůdce je navíc dlouhodobě předmětem spekulací. Na opakované zprávy o jeho zhoršujícím se zdraví letos upozornil i britský bezpečnostní institut RUSI.
„Nikdo nemůže zaručit, že nezačnou represe proti Kadyrovovu klanu a jeho početným rodinným příslušníkům. Jednou z nejdůležitějších otázek, které se Kadyrov mohl v Baku snažit vyřešit, bylo, kam by se jeho rodina mohla uchýlit, pokud by v Rusku a Čečensku k takovým změnám došlo,“ dodal.
Spekulacím o možném hledání zahraničního zázemí nahrává také složení čečenské delegace. Kadyrov do Baku přivezl své syny Achmata a Adama, kteří již zastávají významné funkce v čečenském vedení. Ázerbájdžánský prezident je osobně doprovázel při prohlídce developerského projektu Baku White City, který nabízí také rozsáhlé investiční příležitosti.
„Tomu se říká udělení souhlasu,“ poznamenal Alijev. S tím, že veřejné vystupování Kadyrovových synů po boku prezidenta mohlo signalizovat jejich přístup k ázerbájdžánským elitám.
Takové kontakty by jim podle něj mohly v budoucnu usnadnit podnikání, pořizování nemovitostí nebo případné přestěhování do země. Jde však o nepotvrzenou interpretaci, která nedokládá, že se o podobných možnostech při návštěvě skutečně jednalo.
Nejen Ázerbájdžán
Ázerbájdžán přitom není jedinou zemí, která se v souvislosti s Kadyrovovou budoucností objevuje. Investigativní novináři už dříve zdokumentovali také jeho dlouhodobé vazby na Spojené arabské emiráty (SAE).
Server iStories například popsal luxusní vilu v Dubaji, kterou Kadyrov využíval při setkáních s významnými hosty. Nemovitost později koupil jeho bratranec Šahruddí Edilgirijev. Další šetření upozornila na rozsáhlé realitní portfolio lidí z Kadyrovova okolí.
Letos v lednu pak server s odvoláním na své zdroje napsal, že Kadyrov jednal se zástupci blízkovýchodních muslimských monarchií o bezpečnosti svých příbuzných a majetku pro případ, že by přišel o moc.
Sám čečenský vůdce účel cesty do Ázerbájdžánu blíže nevysvětlil. „Hovořili jsme o perspektivách spolupráce v různých oblastech. Pozornost jsme věnovali dalšímu posilování bratrských vztahů mezi Ázerbájdžánem a Čečenskou republikou,“ uvedl stroze na svém telegramovém kanálu.
Vyjádřil rovněž naději, že v regionu konečně zavládne mír a klid a že se podaří zajistit dlouhodobou stabilitu ve prospěch všech jeho obyvatel.
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