Kácení v Bělověžském pralese skončí. Polský ministr po kritice a rozsudku EU nařídil jeho zastavení

před 33 minutami

Varšava - Polský ministr životního prostředí Henryk Kowalczyk nařídil zastavit kácení stromů v Bělověžském pralese, které vyvolalo kritiku nejen ze strany ochránců životního prostředí, a to v Polsku i v zahraničí. O rozhodnutí informovalo Kowalczykovo ministerstvo.

Ve sdělení se podle listu Rzeczpospolita uvádí, že ministrovo nařízení bylo postoupeno generálnímu řediteli Státních lesů Andrzeji Koniecznému. Zrušení předchozího rozhodnutí generálního ředitele, které kácení v pralese povolovalo, má vstoupit v platnost během několika dnů.

Tento krok Kowalského se očekával, protože jde o reakci na verdikt Soudního dvora Evropské unie z poloviny dubna, podle něhož lesnické zásahy a rozsáhlá těžba dřeva v chráněném Bělověžském pralese nejsou v souladu s právem EU. Polské úřady slíbily, že rozsudek budou respektovat.

Kontroverzní kácení v pralese povolil předchozí ministr životního prostředí Jan Szyszka. Argumentoval při tom bojem proti trvajícímu šíření lýkožrouta smrkového. Ochránci životního prostředí ale toto zdůvodnění zpochybňovali, podle nich byla motivem snaha vydělat na rozsáhlé těžbě a prodeji dřeva.

Spor o těžbu v regionu, který je na seznamu světového dědictví UNESCO a lokalitou patřící do sítě Natura 2000, je jen jedním z několika ostře sledovaných sporů mezi Evropskou komisí a Varšavou v poslední době. Soud EU již loni v listopadu rozhodl o možné pokutě až 100 tisíc eur (2,5 milionu Kč) denně v případě, že se Polsko odmítne řídit jeho předběžným opatřením zastavujícím těžbu až do rozsudku samotného. Komise ale nepožádala o to, aby soud rozhodl pokutu udělit.