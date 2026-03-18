18. 3.
"Kabina se několikrát převrátila." Pád lanovky ve Švýcarsku si vyžádal jednu oběť

V lyžařském areálu Titlis v Engelbergu v centrálním Švýcarsku se ve středu utrhla kabina lanovky. Podle šéfa místní kriminální policie Senada Sakice zahynul jeden člověk. Řekl to na tiskové konferenci, kterou živě přenášela televizní a rozhlasová společnost SRF. Podrobnosti o identitě oběti ale neuvedl.

Policejní auto zaparkované poblíž lanovky v lyžařském areálu Titlis v Engelbergu. Foto z 18. března 2026.Foto: REUTERS
„Kabina se několikrát převrátila,“ řekl Sakic. Pád lanovky zachytilo video, které mezitím švýcarská média zveřejnila. Ze záběrů je patrné, jak se kabina při pádu na zasněženém svahu opakovaně přetáčí. Kromě oběti v kabině nikdo další nebyl.

Sakic rovněž řekl, že ostatní cestující, kteří byli v jiných kabinách lanovky, museli záchranáři evakuovat. „Evakuace ještě neskončila,“ doplnil.

Důvod utržení kabiny není znám. Deník Blick nicméně napsal, že se tak stalo za silného větru. Portál 20Min poznamenal, že v areálu podle meteorologů foukal vítr o rychlosti až 84 kilometrů v hodině.

„Silně foukalo,“ prohlásil jeden ze svědků. Ten také popsal náhlé trhnutí v pohybu lana a následný pád kabiny. Dodal, že lanovkou sám krátce předtím jel.

Blick zveřejnil fotografii, o které původně uvedl, že na ní záchranáři zasahují u přeživšího. Svědci deníku řekli, že ho záchranáři asi 30 minut oživovali. Sakic uvedl, že k oběti, která utrpěla smrtelná zranění, se nebude policie vyjadřovat, dokud se nevyjasní její identita.

Šéf místní kriminální policie Senad Sakic.Foto: REUTERS

Neštěstí se stalo okolo 11:00 SEČ. Nehoda se podle policie týkala lanovky Titlis Xpress za mezistanicí Trübsee, která se nachází ve výšce 1800 metrů nad mořem. O stejném místě se dříve zmiňovala i švýcarská média. Svědci uvedli, že u vraku kabiny byla rychle pomoc. Záchranáři na místo vyslali vrtulník.

Z interaktivní mapy lyžařského střediska vyplývá, že až na několik výjimek jsou nyní všechny lanovky a vleky uzavřené. Výjimky se týkají níže položených částí střediska.

Ilustrační foto.

Německý kancléř Friedrich Merz.

German Chancellor Friedrich Merz receives Czech Prime Minister Andrej Babis, in Berlin

