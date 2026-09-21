Tajfun Dujuan míří k Tokiu. Japonsko zasáhly silné deště, hrozí povodně

Silný tajfun se v pondělí blíží k tichomořskému pobřeží Japonska. Východní část ostrovního státu ohrožuje přívalový déšť, silný vítr a zvýšené riziko povodní a sesuvů půdy, informovala agentura Reuters s odvoláním na japonskou meteorologickou agenturu JMA.
Meteorologové varovali, že se situace může rychle zhoršit, protože podle předpovědi má tajfun Dujuan později během pondělí projít v blízkosti metropolitní oblasti Tokia. Úřady vydaly příkaz k evakuaci pro všechny starší osoby v tokijské čtvrti Meguro, kterou protéká řeka.
Jak informoval zpravodajský server BBC News, tokijská letiště Haneda a Narita zrušila téměř 500 letů. Blížící se bouře si také vynutila zastavení některých rychlovlaků.
Podle japonských meteorologů nyní Dujuan dosahuje síly větru 130 kilometrů v hodině s nárazy až 194 kilometrů v hodině. Střed tajfunu na pevninu nedorazí, ale podle předpovědí mají nárazy větru na východním pobřeží ostrova Honšú dosáhnout více než 90 kilometrů v hodině a v centru Tokia kolem 75 kilometrů v hodině.
Ostrovy Izu a části japonského tichomořského pobřeží už zasáhl silný déšť. V některých oblastech od soboty napršelo více než 300 milimetrů srážek. Úřady proto vydaly nejvyšší stupeň varování před sesuvy půdy pro město Óšima na souostroví Izu, které leží asi 110 kilometrů jižně od Tokia.
Deště se podle JMA mohou ještě zintenzivnit, jak se bude během pondělí tajfun blížit k oblasti Kantó, která zahrnuje Tokio a okolní prefektury. Úřady varovaly, že se nad oblastí Kantó a středního Japonska mohou vytvářet lineární srážková pásma, což jsou protáhlé, úzké pásy intenzivních bouřkových mraků a silných srážek.
Tento meteorologický jev se v posledních letech v Japonsku stal předmětem intenzivního zkoumání i sílících obav, protože je hlavní příčinou extrémních bleskových povodní a sesuvů půdy. V úzké oblasti, kde se vytvoří lineární srážkové pásmo, může během několika hodin napršet mimořádné množství vody, napsala agentura Reuters.
Tajfun Dujuan přichází v roce, který po celém světě provázejí extrémní klimatické jevy. Neobvykle intenzivní srážky, povodně a tropické cyklony postihly oblasti od východní Asie přes Severní Ameriku až po Evropu.
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