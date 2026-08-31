„K trénování AI zneužili Beatles a další hvězdy.“ Vydavatelství žalují firmu Anthropic

Hudební vydavatelství Sony Music a Warner Music podaly u kalifornského federálního soudu žalobu na start-up Anthropic, který stojí za modely umělé inteligence (AI) Claude. Žaloba technologickou společnost viní ze zneužití skladeb chráněných autorským právem k trénování právě zmíněných modelů. Informovala o tom v pondělí agentura Reuters s odvoláním na soudní dokumenty.
Společnosti v pondělí podané žalobě uvedly, že Anthropic neoprávněně použil stovky textů písní a notových záznamů od umělců jako The Beatles, Taylor Swift, Michael Jackson a stovky dalších, aby model naučil reagovat na lidské podněty.
Žaloba je nejnovějším z řady soudních sporů, které s technologickými společnostmi vedou nebo vedli držitelé autorských práv kvůli neoprávněnému využívání chráněných děl k trénování AI. Byli mezi nimi spisovatelé, vydavatelé, hudební společnosti či zpravodajská média.
Nahrávací společnost Universal Music Group podala na Anthropic žalobu v roce 2023 a na začátku letošního roku, a to rovněž kvůli údajnému použití textů písní chráněných autorskými právy při trénování umělé inteligence. Tyto soudní spory stále probíhají.
Společnost Anthropic se loni stala první firmou zabývající se AI, která jeden z těchto sporů vyřešila mimosoudně, když zaplatila 1,5 miliardy dolarů (31,2 miliardy korun) za urovnání hromadné žaloby podané skupinou spisovatelů.
„Anthropic to zjevně považuje pouze za náklady spojené s podnikáním, vzhledem k tomu, že celý jeho obchodní model je i nadále postaven na porušování autorských práv,“ uvedly společnosti Sony a Warner v žalobě.
„A 1,5 miliardy dolarů zjevně není dostatečně vysoká částka na to, aby odradila od protiprávního jednání společnost, která takové masové porušování autorských práv proměnila v ohromující tržní hodnotu ve výši dvou bilionů dolarů,“ dodaly žalující společnosti.
V žalobě se uvádí, že společnost Anthropic nelegálně získala texty písní a notové zápisy od vydavatelů prostřednictvím pirátského stahování z takzvaných torrentů. Ty pak firma využila k trénování modelu Claude, který je schopen na výzvu doslovně reprodukovat texty chráněné autorským právem.
Sony a Warner rovněž uvedly, že Anthropic použil jejich texty k tomu, aby naučil Claude „generovat obrovské množství údajně ‚nových‘ textů písní vytvořených umělou inteligencí, které konkurují legitimním dílům hudebních vydavatelů chráněným autorským právem jako škodlivé náhražky na trhu“.
Žaloby míří i na jiné firmy
Společnosti Sony Music, UMG a Warner Records také loni žalovaly Suno a Udio, které umožňují generovat hudbu pomocí modelů AI. Šlo o první žalobu proti platformám AI v hudebním odvětví. Podle hudebních vydavatelství obě firmy bez souhlasu zkopírovaly velké množství autorsky chráněné hudby, na které následně trénovaly své systémy. Některé z těchto sporů skončily dohodou.
Český Ochranný svaz autorský (OSA) rovněž připravuje žalobu na společnost Suno, která umožňuje generování hudby pomocí AI. Sdělil to předseda představenstva OSA Roman Strejček. Suno podle něj bez souhlasu využívá k trénování svých modelů hudbu autorů, které svaz zastupuje.
Nedávný investigativní materiál magazínu The Atlantic ukázal, že firmy jako Suno nebo Udio k trénování modelů používají rozsáhlé databáze obsahující miliony skladeb. V databázích, které časopis zveřejnil, lze dohledat i písně řady českých a slovenských umělců.
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