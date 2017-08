AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

K Texasu míří hurikán Harvey, pevninu by měl zasáhnout koncem pátku či začátkem soboty tamního času. Americká Národní meteorologická služba (NWS) hurikán označila za životu nebezpečný. Podle agentury AP by se Harvey mohl stát nejsilnějším hurikánem na území Spojených států za více než deset let. Šéf NWS Louis Uccellini uvedl, že Harvey představuje "vážné nebezpečí" pro obyvatele Texasu. Upozornil, že s přibližováním se k pevnině hurikán nabírá na síle. Mimořádně silné deště provázející hurikán by podle něj mohly způsobit záplavy.

