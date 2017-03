K pondělnímu výbuchu v Bagdádu se přihlásil Islámský stát. Zahynulo při něm 27 lidí

před 14 minutami

K teroristickému útoku, který si v pondělí v Bagdádu vyžádal 27 obětí a 45 zraněných, se přihlásila organizace Islámský stát (IS). Informovala o tom v úterý agentura AP s odvoláním na prohlášení IS na internetu. Vůz naložený výbušninami explodoval v pondělí večer v jihozápadní čtvrti Ámil, kde žijí převážně šíité. Právě ti jsou častým terčem útoků sunnitské extremistické organizace IS. IS ovládá část území na severu Iráku i v Sýrii. V posledních týdnech utrpěl IS v obou zemích několik porážek. Irácké vládní jednotky právě v těchto dnech vytlačují radikály ze západní části severoiráckého Mosulu, což je poslední významná bašta IS v Iráku. Východní část Mosulu dobyly v lednu.

autor: ČTK