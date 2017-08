před 18 hodinami

K mexickému poloostrovu Yucatan míří silná bouře Franklin. K pevnině dorazí podle amerického centra pro hurikány večer místního času a mohla by na svém postupu dosáhnout síly hurikánu. Zatím postupuje z karibské oblasti severozápadním směrem a doprovází ji vítr o síle 75 kilometrů v hodině. Po dosažení Yucatanu má bouře postupovat v úterý přes Mexický záliv směrem k centrální části Mexika. Úřady nařídily pohotovost v pobřežních oblastech mezi Chetumalem a Punta Allenem. Není vyloučeno, že až tam bouře dorazí, bude mít vichr sílu 220 kilometrů v hodině. Jeho následky by mohli pocítit i lidé v Belize. Do kategorie hurikánů spadají bouře s větrem přesahujícím rychlost 119 kilometrů v hodině.

Související