K Francii se přes Británii blíží bouře Goretti, mráz uzavřel školy a vypověděl vlaky

Severozápadní část Francie čeká silný vítr způsobený přechodem bouře Goretti od Británie, kde podle médií živel zasáhne především region Cornwall a souostroví Scilly v jihozápadní Anglii. Podle serveru Daily Mail tam platí varování do 23:00.
Rozsáhlé části severní a západní Evropy už ve čtvrtek zasáhlo vydatné sněžení a silný vítr; mrazivé zimní počasí na mnoha místech omezilo školní docházku a na jihovýchodě kontinentu způsobilo výpadky elektřiny.
Podle meteorologické služby Met Office byly ve čtvrtek večer na letišti souostroví Scilly zaznamenány poryvy větru o rychlosti 159 kilometrů v hodině, už dříve služba varovala, že tak silný vítr může ohrozit lidské životy. Britská meteorologická služba také rozšířila varování před sněhem pro severní, střední Anglii a Wales i na hrabství Cheshire.
Na severu Skotska zůstávají už čtvrtým dnem zavřené školy kvůli sněhovým závějím. Ve Švédsku si školáci užili volný den, zejména na severu a západu země napadlo až 60 centimetrů sněhu a školy proto byly zavřené.
V Rumunsku se mnohé domácnosti kvůli vydatnému sněžení a bouři ocitly bez proudu, informovala agentura DPA. Varování před sněhem, mrazem a náledím vydala i německá meteorologická služba především pro severní části Německa. V Hamburku a v Brémách se v pátek školy neotevřou a v Emdenu zastaví výrobu továrna Volkswagenu.
Zavřené školy a nejedoucí vlaky
Bouřková fronta Goretti by měla severozápad Francie zasáhnout ve čvrtek pozdě večer. V departementu Manche proto od 21:00 do pátečních 03:00 platí nejvyšší stupeň výstrahy, vítr může v nárazech dosahovat rychlosti až 160 kilometrů v hodině. V pátek zde zůstanou zavřené školy a budou zrušené některé železniční spoje.
Kromě departementu Manche, který leží u Lamanšského průlivu, vyhlásila místní služba Météo-France oranžový stupeň nebezpečí v téměř 30 departementech, od Charente-Maritime na západním pobřeží až po metropolitní oblast Paříže, napsala agentura AFP.
„Ukrývejte se a nepoužívejte svá vozidla,“ naléhala na síti X prefektura departementu Manche. Obyvatele také vyzvala, aby si připravili nouzové osvětlení a zásoby pitné vody. Úřady na severozápadě Francie také důrazně varovaly před vyplouváním na rozbouřené moře, kde mohou být až desetimetrové vlny.
Také Německá meteorologická služba varovala před sněhem, mrazem a náledím na silnicích a ulicích. Policie ohlásila vyšší počet dopravních nehod především ze spolkových zemí Severní Porýní-Vestfálsko a Porýní-Falc na západě země. V dolnosaském městě Gehrde přišel při dopravní nehodě o život jeden muž; podle policie mohlo být na vině právě náledí.
Napadne až 20 centimetrů sněhu
Podle meteorologů napadne v noci na pátek především v severní části Německa místy až 20 centimetrů sněhu. Kvůli zimnímu počasí už ve čtvrtek v některých regionech na severozápadě země zrušily školy prezenční výuku a přesunuly ji na internet.
Doma zůstali například žáci z Wilhelmshavenu či děti na severomořských ostrovech Amrum a Föhr. Také Hamburk a Brémy dnes oznámily, že v pátek u nich budou kvůli očekávané sněhové bouři uzavřené všechny školy. Na den zastaví výrobu také továrna Volkswagenu v Emdenu.
Železniční společnost Deutsche Bahn varovala, že kvůli sněhu a mrazu mohou vlaky v dálkové dopravě v pátek a v sobotu nabírat zpoždění. Vyzvala, aby se lidé, pokud nemusejí, na cestu vlakem raději nevydávali.
Zimní počasí ovládlo každodenní život nejen na severu a západě kontinentu. V jihovýchodní Evropě způsobil sníh a zledovatělé silnice při teplotách hluboko pod bodem mrazu dopravní komplikace a výpadky elektřiny. V Rumunsku je bez elektřiny přibližně 11 tisíc domácností, k výpadkům došlo kvůli počasí také v Srbsku.
Na jihovýchodě Bulharska mezitím trápí obyvatele po silných deštích povodně. Zatím ale nejsou hlášeny žádné oběti. V Albánii zahynul jeden muž, oznámily úřady. Kvůli nadměrným srážkám se tam v posledních dnech musely stovky lidí evakuovat.
Na začátku týdne opustilo své domovy asi 200 rodin ve městě Drač (Durrës), kde bylo zaplaveno 800 domů a dalších budov, píše AFP. Ve čtvrtek nařídily úřady evakuaci části obyvatel obce Novosele na jihozápadě Albánie kvůli rozvodněné řece.
Mrazivé počasí ovšem přináší dobré vyhlídky pro milovníky zimních sportů. V rakouských Alpách meteorologové v příštích dnech očekávají až 30 centimetrů nového sněhu. Podle odborníka z meteorologické služby Geosphere Austria by místy mohlo napadnout až půl metru sněhu.
Trumpovu Radu míru pro Gazu povede bývalý zmocněnec OSN Mladenov
Radu míru pro dohled nad dodržováním mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pásmu Gazy povede bývalý blízkovýchodní zmocněnec OSN Nikolaj Mladenov.
NASA stahuje posádku Crew-11 zpět na Zemi kvůli zdravotnímu stavu astronauta
Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) oznámil, že se rozhodl pro předčasný návrat čtyřčlenné posádky mise Crew-11 z Mezinárodní vesmírné stanice na Zemi kvůli zdravotnímu problému astronauta, píše agentura AP.
Zástupci Dánska a Grónska se setkali s Trumpovými poradci v Bílém domě
Zástupci Dánska a Grónska ve Washingtonu se ve čtvrtek v Bílém domě setkali s poradci amerického prezidenta Donalda Trumpa, píše agentura AP s odvoláním na dánské vládní zdroje.
V závěru šlágru tekly nervy. Arsenal ztratil body s Liverpoolem
Fotbalisté Arsenalu hráli ve 21. kole anglické ligy s obhájcem titulu z Liverpoolu 0:0. Po sedmi výhrách v řadě napříč soutěžemi poprvé zaváhali a jejich náskok v čele tabulky před dvojicí Manchester City - Aston Villa zůstává i po tomto kole šestibodový.
ŽIVĚMoskva odmítá přítomnost západních vojáků na Ukrajině. Budou legitimní cíl, varuje
Rozmístění západních vojenských objektů a jednotek na Ukrajině bude Moskva považovat za zahraniční intervenci ohrožující Rusko a za legitimní cíl pro svou armádu, prohlásila ve čtvrtek mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová podle státní agentury TASS. Rusko dlouhodobě odmítá přítomnost vojáků západních zemí na Ukrajině, kterou v únoru 2022 vojensky napadlo.