Přeskočit na obsah
Benative
9. 1. Vladan
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

K Francii se přes Británii blíží bouře Goretti, mráz uzavřel školy a vypověděl vlaky

ČTK

Severozápadní část Francie čeká silný vítr způsobený přechodem bouře Goretti od Británie, kde podle médií živel zasáhne především region Cornwall a souostroví Scilly v jihozápadní Anglii. Podle serveru Daily Mail tam platí varování do 23:00.

žena, přechod pro chodce, sníh, sněžení, třída Svobody
První sníh letošní zimy v Olomouci, 24. listopadu 2025. Žena přechází po přechodu na třídě Svobody v centru města.Foto: ČTK
Reklama

Rozsáhlé části severní a západní Evropy už ve čtvrtek zasáhlo vydatné sněžení a silný vítr; mrazivé zimní počasí na mnoha místech omezilo školní docházku a na jihovýchodě kontinentu způsobilo výpadky elektřiny.

Podle meteorologické služby Met Office byly ve čtvrtek večer na letišti souostroví Scilly zaznamenány poryvy větru o rychlosti 159 kilometrů v hodině, už dříve služba varovala, že tak silný vítr může ohrozit lidské životy. Britská meteorologická služba také rozšířila varování před sněhem pro severní, střední Anglii a Wales i na hrabství Cheshire.

Na severu Skotska zůstávají už čtvrtým dnem zavřené školy kvůli sněhovým závějím. Ve Švédsku si školáci užili volný den, zejména na severu a západu země napadlo až 60 centimetrů sněhu a školy proto byly zavřené.

Související

V Rumunsku se mnohé domácnosti kvůli vydatnému sněžení a bouři ocitly bez proudu, informovala agentura DPA. Varování před sněhem, mrazem a náledím vydala i německá meteorologická služba především pro severní části Německa. V Hamburku a v Brémách se v pátek školy neotevřou a v Emdenu zastaví výrobu továrna Volkswagenu.

Reklama
Reklama

Zavřené školy a nejedoucí vlaky

Bouřková fronta Goretti by měla severozápad Francie zasáhnout ve čvrtek pozdě večer. V departementu Manche proto od 21:00 do pátečních 03:00 platí nejvyšší stupeň výstrahy, vítr může v nárazech dosahovat rychlosti až 160 kilometrů v hodině. V pátek zde zůstanou zavřené školy a budou zrušené některé železniční spoje.

Kromě departementu Manche, který leží u Lamanšského průlivu, vyhlásila místní služba Météo-France oranžový stupeň nebezpečí v téměř 30 departementech, od Charente-Maritime na západním pobřeží až po metropolitní oblast Paříže, napsala agentura AFP.

Související

„Ukrývejte se a nepoužívejte svá vozidla,“ naléhala na síti X prefektura departementu Manche. Obyvatele také vyzvala, aby si připravili nouzové osvětlení a zásoby pitné vody. Úřady na severozápadě Francie také důrazně varovaly před vyplouváním na rozbouřené moře, kde mohou být až desetimetrové vlny.

Také Německá meteorologická služba varovala před sněhem, mrazem a náledím na silnicích a ulicích. Policie ohlásila vyšší počet dopravních nehod především ze spolkových zemí Severní Porýní-Vestfálsko a Porýní-Falc na západě země. V dolnosaském městě Gehrde přišel při dopravní nehodě o život jeden muž; podle policie mohlo být na vině právě náledí.

Reklama
Reklama

Napadne až 20 centimetrů sněhu

Podle meteorologů napadne v noci na pátek především v severní části Německa místy až 20 centimetrů sněhu. Kvůli zimnímu počasí už ve čtvrtek v některých regionech na severozápadě země zrušily školy prezenční výuku a přesunuly ji na internet.

Doma zůstali například žáci z Wilhelmshavenu či děti na severomořských ostrovech Amrum a Föhr. Také Hamburk a Brémy dnes oznámily, že v pátek u nich budou kvůli očekávané sněhové bouři uzavřené všechny školy. Na den zastaví výrobu také továrna Volkswagenu v Emdenu.

Související

Železniční společnost Deutsche Bahn varovala, že kvůli sněhu a mrazu mohou vlaky v dálkové dopravě v pátek a v sobotu nabírat zpoždění. Vyzvala, aby se lidé, pokud nemusejí, na cestu vlakem raději nevydávali.

Zimní počasí ovládlo každodenní život nejen na severu a západě kontinentu. V jihovýchodní Evropě způsobil sníh a zledovatělé silnice při teplotách hluboko pod bodem mrazu dopravní komplikace a výpadky elektřiny. V Rumunsku je bez elektřiny přibližně 11 tisíc domácností, k výpadkům došlo kvůli počasí také v Srbsku.

Reklama
Reklama

Na jihovýchodě Bulharska mezitím trápí obyvatele po silných deštích povodně. Zatím ale nejsou hlášeny žádné oběti. V Albánii zahynul jeden muž, oznámily úřady. Kvůli nadměrným srážkám se tam v posledních dnech musely stovky lidí evakuovat.

Na začátku týdne opustilo své domovy asi 200 rodin ve městě Drač (Durrës), kde bylo zaplaveno 800 domů a dalších budov, píše AFP. Ve čtvrtek nařídily úřady evakuaci části obyvatel obce Novosele na jihozápadě Albánie kvůli rozvodněné řece.

Mrazivé počasí ovšem přináší dobré vyhlídky pro milovníky zimních sportů. V rakouských Alpách meteorologové v příštích dnech očekávají až 30 centimetrů nového sněhu. Podle odborníka z meteorologické služby Geosphere Austria by místy mohlo napadnout až půl metru sněhu.

Pes narušil živé vysílání předpovědi počasí | Video: Aktuálně.cz
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Premier League - Arsenal v Liverpool
Premier League - Arsenal v Liverpool
Premier League - Arsenal v Liverpool

V závěru šlágru tekly nervy. Arsenal ztratil body s Liverpoolem

Fotbalisté Arsenalu hráli ve 21. kole anglické ligy s obhájcem titulu z Liverpoolu 0:0. Po sedmi výhrách v řadě napříč soutěžemi poprvé zaváhali a jejich náskok v čele tabulky před dvojicí Manchester City - Aston Villa zůstává i po tomto kole šestibodový.

Reklama
Marija Zacharovová
Marija Zacharovová
Marija Zacharovová

ŽIVĚMoskva odmítá přítomnost západních vojáků na Ukrajině. Budou legitimní cíl, varuje

Rozmístění západních vojenských objektů a jednotek na Ukrajině bude Moskva považovat za zahraniční intervenci ohrožující Rusko a za legitimní cíl pro svou armádu, prohlásila ve čtvrtek mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová podle státní agentury TASS. Rusko dlouhodobě odmítá přítomnost vojáků západních zemí na Ukrajině, kterou v únoru 2022 vojensky napadlo.

Reklama
Reklama
Reklama