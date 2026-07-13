K doživotí za vzpouru dva roky navíc za korupci. Proces s jihokorejským exprezidentem pokračuje

Jihokorejský soud v pondělí uložil exprezidentovi Jun Sok-jolovi dva roky vězení poté, co jej shledal částečně vinným z toho, že od politického zprostředkovatele bezplatně získal průzkumy veřejného mínění a za to slíbil podporu nominace poslaneckého kandidáta.
Informovaly o tom agentury Reuters a Jonhap. Jun obvinění popřel s tím, že o průzkumy nepožádal a na oplátku nic neslíbil. Proti rozsudku se může odvolat. Exprezident si už odpykává doživotní trest za krátkodobé vyhlášení stanného práva v prosinci 2024.
Centrální okresní soud v Soulu uznal 65letého exprezidenta vinným z porušení zákona o politických fondech.
Zvláštní prokuratura dříve obvinila Juna z tajné dohody s jeho manželkou Kim Kon-hi a z bezplatného přijetí 58 průzkumů za zhruba 270 milionů wonů (přes 3,8 milionu korun) od vlivného politika Mjong Te-kjona mezi dubnem 2021 a březnem 2022. Exprezident měl podle soudu slíbit, že podpoří nominaci exposlance Kim Jong-suna jako kandidáta své tehdejší Strany lidové moci (PPP) v doplňkových parlamentních volbách v červnu 2022.
Soud Junovi kromě vězení nařídil, aby mu propadl majetek, a Mjongovi uložil rok a půl vězení. Prokuratura pro exprezidenta požadovala čtyřletý trest a pro zprostředkovatele tříletý trest odnětí svobody.
Tento verdikt se liší od dubnového rozhodnutí odvolacího soudu, který v samostatném řízení zprostil viny bývalou první dámu Kim z obvinění z přijímání bezplatných průzkumů od Mjonga. Vrchní soud tehdy uvedl, že manžele nelze považovat za osoby, které měly z průzkumů prospěch, protože je Mjong poskytoval i dalším lidem. Prokuratura se proti tomu odvolala.
Jun je zapleten do osmi soudních případů. V současnosti se odvolává proti únorovému doživotnímu trestu za to, že se předloňským vyhlášením stanného práva dopustil vzpoury. Soud mu také minulý týden potvrdil sedmiletý trest za maření výkonu úřední moci a v červnu rovněž uložil 30letý trest za to, že měl vydat příkaz k vyslání dronů nad severokorejský Pchjongjang s cílem zvýšit napětí s KLDR a vytvořit záminku k vyhlášení mimořádného stavu.
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