Benative
Zahraničí

K členství v Trumpově Radě míru se přihlásily Vietnam a Maďarsko

ČTK

K členství v Radě míru, kterou pod svým vedením chce zřídit americký prezident Donald Trump, se zatím přihlásily Vietnam a Maďarsko. Napsala to agentura AP.

Premiér Viktor Orbán.Foto: X02784
Podle ní však pozvánku dostala řada dalších zemí, ačkoliv není jasné kolik jich je. Podle amerických představitelů by se za stálé členství v orgánu měl vybírat poplatek ve výši jedné miliardy dolarů (skoro 21 miliard korun).

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó podle agentury AP místním médiím řekl, že premiér Viktor Orbán souhlasí s pozváním do Rady míru. Podle oficiálního prohlášení vietnamské diplomacie stejný krok učinil i generální tajemník vietnamské komunistické strany To Lam.

Není jasné, kolik pozvánek americké úřady rozeslaly zahraničním státům, aby se připojily k projektu, který má podle amerického prezidenta prosadit nový způsob řešení mezinárodních konfliktů. To, že pozvánku do Rady míru obdržely, potvrdily Indie, Pákistán, Austrálie, Argentina, Egypt, Jordánsko či Kanada.

Rada míru je v návrhu své charty popsána jako mezinárodní organizace, jejímž cílem je podpora stability, obnova spolehlivé a zákonné správy a dosažení trvalého míru v oblastech postižených či ohrožených konflikty.

Organizace podle dokumentu vznikne ve chvíli, kdy chartu odsouhlasí tři státy. Trump by se měl stát jejím prvním předsedou a rozhodovat o zemích, které do ní budou přizvány.

