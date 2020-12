K britskému ostrovu se řítí obří ledovec. Srážka ohrozí celý ekosystém, varují vědci

Největší plující ledovec na světě, známý pod jménem A68a, se přibližuje k britskému zámořskému ostrovu Jižní Georgie. Ledovcový gigant má zhruba stejně velkou rozlohu jako zmíněný ostrov. Tedy asi dvakrát větší než Lucembursko. Pokud se oba objekty střetnou, může to znamenat velké komplikace pro zdejší živočichy.

Pokud se ledovec s ostrovem srazí, přeruší to obvyklé cesty zvířat za potravou z pevniny do oceánu. Budou muset najít okliku, tím pádem se zpozdí a mláďatům tak bude hrozit vyhladovění. Jde především o kolonie tučňáků a tuleňů.



Server BBC navíc připomíná další komplikaci - v místě střetu budou rozdrceni všichni tvorové, kteří se na obrovské ploše mořského dna budou v tu chvíli nacházet. Ledovec se přitom na místě může zaseknout až na deset let, cituje BBC vědce Gerainta Tarlinga z British Antarctic Survey. Je od břehu ostrova vzdálen jen 150 kilometrů.

V tuto chvíli je ale možné, že ledovec ostrov úplně mine. Události se v posledních měsících dostává zvýšené pozornosti, což dokazuje i nedávno zveřejněné video britského Královského letectva, které ukazuje nízký průlet nad obřím A68a. Podívejte se na něj v úvodu článku.