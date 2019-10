K Bagdádímu přivedla Američany jeho manželka i Kurdové. Trump akci zkomplikoval

Stahování amerických vojáků ze severovýchodní Sýrie, které před třemi týdny oznámil prezident Donald Trump, zkomplikovalo plán dopadení lídra teroristické organizace Islámský stát (IS) abú Bakra Bagdádího.

Napsal v neděli deník The New York Times (NYT) s odvoláním na představitele americké armády a tajné služby. Podle nich totiž musela být dlouho plánovaná riskantní operace urychlena. NYT též napsal, že k nalezení Bagdádího, jehož smrt v neděli ohlásil Bílý dům, pomohli více než kterákoli země syrští a iráčtí Kurdové.

Trump v neděli na mimořádné tiskové konferenci oznámil úspěšnou operaci amerických speciálních jednotek na severozápadě Sýrie, při níž Bagdádí podle něj "zemřel jako pes". Americký prezident, jehož kroky v poslední době bývají mnohými považovány za kampaň před prezidentskými volbami v příštím roce, zároveň označil dopadení lídra IS za větší úspěch než zabití šéfa teroristické sítě Al-Káida Usámy bin Ládina za vlády prezidenta Baracka Obamy.

Podle nejmenovaných činitelů, které citoval deník The New York Times, se ale operace zaměřená na dopadení Bagdádího uskutečnila "z velké části navzdory Trumpovi, spíše než díky němu".

Plánování akce začalo podle deníku už v létě, kdy americká tajná služba CIA dostala první překvapivou informaci, že Bagdádí se skrývá ve vesnici v severozápadní Sýrii v oblasti kontrolované skupinou, jež má blízko k Al-Káidě. Bagdádímu poskytl útočiště lídr džihadistické skupiny Hurás al-Dín. Tuto informaci získala CIA díky výslechu jedné z Bagdádího manželek, uvedli dva američtí činitelé.

Při nalezení Bagdádího úkrytu CIA úzce spolupracovala s iráckými a kurdskými zpravodajci z Iráku a Sýrie a snažila se monitorovat Bagdádího pohyb. Podle NYT pokračovali Kurdové s informováním Američanů i poté, co Trump začátkem října oznámil stažení amerických vojáků ze severovýchodní Sýrie. Šéf Bílého domu tím usnadnil tureckou invazi do této oblasti, kde si v předchozích několika letech během občanské války syrští Kurdové vytvořili syrským režimem neuznanou samosprávu. Milice syrských Kurdů přitom v předchozích letech s pomocí USA výrazně přispěly k porážce IS v Sýrii a mnozí proto Trumpa kritizovali, že stahováním vojáků je zradil.

Trumpovo oznámení o odchodu Američanů ze severovýchodní Sýrie podle činitelů citovaných deníkem NYT zkomplikovalo dopadení Bagdádího, neboť operace musela být urychlena. Hrozilo totiž, že se lídr IS přesune. Pokud by se tak stalo, bylo by vzhledem ke stahování amerických vojáků mnohem obtížnější Bagdádího znovu vystopovat, napsal NYT.