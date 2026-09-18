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Just z Moskvy: Mobilizace je připravená. Kreml chystá po volbách drsný krok

Spotlight Aktuálně.cz - Jiří Just, spolupracovník redakce v Moskvě, 18. září 2026.

Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
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V pátek v Rusku začínají parlamentní volby, které se odehrají v atmosféře de facto zlikvidované opozice, pátého roku války na Ukrajině a strachu z mobilizace. Do Státní dumy usedne 450 nových poslanců a poslankyň. Jaké jsou jejich možnosti ovlivnit dění v Rusku? Nejen o tom ve Spotlightu hovoří spolupracovník Aktuálně.cz v Moskvě Jiří Just.

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Pro opozici jsou možnosti ovlivnit dění v Rusku podle Justa takřka nulové. „Pokud budeme hovořit o poslancích strany Jednotného Ruska, což je partaj, která volby určitě vyhraje, tak ti ji mají větší,“ říká Just.

Nadcházející volby v Rusku podle něj nejsou referendem o válce, jak se domnívají někteří analytici, ale především nástrojem k prověrce funkčnosti celého režimu a loajality gubernátorů.

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„Parlament je kontrolovaný a kontrolovatelný. Poslanci jsou nominováni a zvoleni za účelem, aby tam seděli a zvedali ručičky pro zákony, které jim dá Kreml,“ říká Just o roli ruských zákonodárců.

Hlasování tak podle něj slouží jako zpětná vazba pro systém. „Ty volby mají primárně kontrolní smysl - kontrolovat jak systém, tak třeba gubernátory,“ vysvětluje novinář a publicista.

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Russian President Vladimir Putin meets with the top five candidates on United Russia's party list for the State Duma election, in Moscow
Ruský prezident Vladimir Putin si třese rukou s náčelníkem generálního štábu Všeruského vojensko-vlasteneckého společenského hnutí Junarmija a Hrdinou Ruska Vladislavem Golovinem během setkání s pěti hlavními kandidáty Jednotného Ruska na kandidátní listině pro volby do Státní dumy v Moskvě v Rusku 5. září 2026.Foto: Reuters – Gavriil Grigorov

Integrace veteránů

Významným prvkem voleb je snaha ruského režimu zapojit účastníky vojenské agrese proti Ukrajině na kandidátky. Do zastupitelstev i Státní dumy tak kandidují stovky veteránů.

Na kandidátce Jednotného Ruska se tak objeví například devětadvacetiletý šéf Junarmie (ruská organizace pro vojenskou výchovu dětí a mládeže pozn. red.) Vladislav Golovin.

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Zapojení veteránů má však přísná pravidla. „Je to skutečně velice selektivní proces. Ruský režim se snaží integrovat zpět veterány, ale jenom schopné veterány, na které je spoleh.“

Režim tím zároveň vysílá propagandistický signál společnosti a láká nové kádry.

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Potlačená opozice a hrozba mobilizace

Zatímco opoziční strana Jablko byla z celostátní soutěže vytlačena, ostatní povolené strany svádějí souboj pouze o druhořadá místa za Jednotným Ruskem. V souvislosti s vývojem na frontě navíc rezonuje téma další mobilizace.

„Systém je absolutně připraven na mobilizaci. Včetně toho, že prostě zavře hranice a nikoho nepustí ven,“ upozornil Just s tím, že finální krok závisí výhradně na Vladimiru Putinovi.

Opposition candidate Lermant hands out flyers in Moscow ahead of Russia's parliamentary election
Čtyřiadvacetiletá Polina Lermantová, kandidátka ruské liberální strany Jabloko kandidující v jednomandátovém volebním obvodu v nadcházejících parlamentních volbách, stojí poblíž obrazovky zobrazující vlasteneckou vojenskou ilustraci v době ruské kampaně proti Ukrajině, zatímco na ulici v Moskvě rozdává kolemjdoucím letáky. Moskva, Rusko, 3. září 2026. Nápis na obrazovce zní: „Naši obránci. Děkujeme vám, naši drazí!“।Foto: Reuters – Julija Morozova

Proč sledování ruské politiky připomíná český fotbal? Jak podle ruské AI dopadly volby, které ještě neproběhly? Proč je strana Noví lidé bez nových lidí, Spravedlivé Rusko bez spravedlnosti a Liberálně demokratická strana není ani liberální, ani demokratická? K zástupcům jaké strany měl blízko Jiří Paroubek? A přijde v Rusku revoluce generace Z?

Na tyto a další otázky odpovídá v pořadu Spotlight novinář a spolupracovník Aktuálně.cz v Moskvě Jiří Just. Celý díl si můžete pustit ve videu výše na oblíbených podcastových aplikacích.

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Jaká byla jeho hlavní témata? 

Začátek02:18 Jaké jsou možnosti ovlivnit dění v Rusku pro poslance a celou Státní dumu? Je jejich vliv minimální, nebo mohou skutečně prosazovat své návrhy?

02:1804:52 O co se v těchto volbách hraje? Jsou spíše referendem o válce, nebo slouží primárně k jiným účelům, například ke kontrole systému a guvernátorů?

04:5209:30 Vytváří Kreml novou elitu integrací válečných veteránů do politického systému? Jaký je význam tohoto procesu pro režim z hlediska propagandy a náboru?

09:3012:07 Proč je výsledek voleb, konkrétně vítězství Jednotného Ruska, předem jasný? Jak ovlivňuje Kreml stranický systém a rozdělení sil v Dumě?

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12:07Konec Jaké jsou charakteristiky a skutečné rozdíly mezi tzv. opozičními stranami v ruském parlamentu? A jaký vliv má skutečná mimoparlamentní opozice, například po Alexeji Navalném?

Podívejte se na Spotlight s britským historikem a odborníkem na Rusko Markem Galeottim (září 2026):

Spotlight Aktuálně.cz - Mark Galeotti. | Video: Tým Spotlight
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