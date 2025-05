Just: Pro Trumpa to nebude hezký pohled. Putin ukázal, co je pro něj opravdu důležité

V Moskvě se uskutečnila vojenská přehlídka k oslavám 80. výročí Dne vítězství. Lidé, kteří se přišli podívat, byli nadšení, komentuje událost přímo z ruské metropole spolupracovník Aktuálně.cz Jiří Just. "Skutečně je to vyvrcholení oslav konce války, takže lidé si to užívají."

Spotlight News - Jiří Just. | Video: Tým Spotlight