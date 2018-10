Juncker nemohl začít projev kvůli hudbě, tak začal tančit. Mayovou prý neparodoval

Média si Juckerovo vystoupení okamžitě spojila s nedávnou senzací, kterou způsobilo video britské premiérky, jak tančí s africkými studenty.

Brusel - Britská média si všímají kuriózního momentu ze začátku pondělního proslovu předsedy Evropské komise (EK) Jeana-Claudea Junckera k Evropskému výboru regionů. Šéf EK předvedl za řečnickým pultíkem krátký taneček připomínající nedávný nástup britské premiérky Theresy Mayové na podium na závěr konference své Konzervativní strany. Mluvčí EK však odmítl, že by z Junckerovy strany šlo o vtip na účet Mayové.

Britská premiérka by se však zřejmě příliš neurazila, neboť minulý týden před proslovem v Birminghamu parodovala sama sebe za zvuku Dancing Queen kapely ABBA. Šlo o sebeironickou reakci na posměšné komentáře, které se vyrojily během její srpnové cesty po Africe, v rámci níž se vícekrát pokusila zapojit do tance s tamní mládeží.

Junckerův moment taneční improvizace přišel poté, co se chystal začít mluvit k sálu v Bruselu, avšak zahájení projevu musel na chvíli odložit, protože z reproduktorů stále zněla hudba. Předseda EK nejdříve zaraženě vzhlédl od svých poznámek, načež pozvedl ruce a několikrát se zavlnil do rytmu stylem, který neměl daleko od robotických pohybů Mayové. Hudba ihned skončila, k hlasitému smíchu publika to ale stačilo. Juncker reagoval širokým úsměvem.

Watch EU Commission President Jean-Claude Juncker bust out his own dance moves just like Theresa May did pic.twitter.com/XnLvXqNWDx — Newsweek (@Newsweek) October 8, 2018

"Opravdu Juncker při projevu k výboru regionů zesměšňuje tanec Mayové na (píseň) ABBA? Já říkám, že ano," hodnotil na Twitteru bruselský zpravodaj britského deníku The Daily Telegraph James Crisp.

"Klid Jamesi. Jaký by to byl život bez písní nebo tance?" reagoval mluvčí EK Margaritis Schinas, přičemž použil frázi ze skladby Thank You for the Music právě od ABBA. "Nebylo to namířeno proti nikomu, (byla to) improvizace v momentě, kdy stále hrála hudba a on nemohl začít hovořit," dodal Schinas s tím, že Juncker respektuje Mayovou a dokazuje to veřejnými výroky i konkrétními kroky.

Britská premiérka tančí se studenty v Africe