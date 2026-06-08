„Jste zkorumpovaná!" osočil Trump moderátorku po sporu o „zmanipulované" volby a ukončil rozhovor

Americký prezident Donald Trump předčasně ukončil rozhovor s televizní stanicí NBC poté, co moderátorka pořadu Meet the Press (Setkání s tiskem) Kristen Welkerová zpochybnila jeho tvrzení o zmanipulovaných volbách. Informoval o tom v pondělí zpravodajský server BBC News.
Prezident Trump během rozhovoru zopakoval svá tvrzení, že současné primárky v Kalifornii i prezidentské volby v roce 2020 byly „zmanipulované“. Když Welkerová naléhala, aby předložil důkazy o zmanipulovaném hlasování v Kalifornii, Trump dodal: „Stačí se jen dívat a poslouchat.“
Poté, co moderátorka odpověděla, že „to není důkaz“, Trump obvinil média, že jsou zkorumpovaná. „Vaše média jsou zkorumpovaná, stejně jako jste zkorumpovaná vy. A i pořad Meet the Press je zkorumpovaný,“ prohlásil Trump, kterého citoval zpravodajský server The Guardian.
„Popravdě řečeno, já nejsem zkorumpovaná,“ hájila se moderátorka a dodala: „Ale pokračujme.“
Na to Trump odpověděl: „Buď jste zkorumpovaná, nebo pitomá. Těmihle nesmysly jim hrajete přímo do karet. Víte, že ty volby jsou zmanipulované, a ví to i vaše televize. A teď to ukončíme, protože už toho mám dost. Díky, drahá, mějte se,“ dodal podle listu The Guardian.
Prezident má s tradičními médii napjaté vztahy a často je obviňuje z předpojatosti vůči své osobě, napsal server BBC News. Rozhovor, který stanice NBC odvysílala v neděli, se natáčel v pátek ve stodole během Trumpovy návštěvy ve Wisconsinu. Začátek musel být několikrát odložen kvůli technickým potížím a dešti, který bubnoval na plechovou střechu. Stanice NBC uvedla, že Trump odešel 50 minut poté, co se posadil.
Velká část rozhovoru se týkala otázek Welkerové ohledně konfliktu s Íránem, přičemž Trump trval na tom, že Spojené státy musí jednat, aby zabránily Íránu získat jadernou zbraň, a že to nebude „nekonečná válka“. „Jsme tam pár měsíců a hrozba je už v podstatě zažehnána,“ řekl Trump.
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