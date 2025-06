"Ruští vrazi na Ukrajině. Slavila bych vaši smrt.“ Do bytu Rusky vtrhla policie

Ruské úřady v pátek zatkly pětatřicetiletou Mariu Machmutovou v Irkutské oblasti kvůli videu na Instagramu. Žena na záběrech kritizovala svátek Dne Ruska, který se slaví 12. června, přičemž ruské vojáky nazvala “vrahy”.

Policisté z ruského Centra pro boj s extremismem (Centrum "E") v Irkutské oblasti v tiskové zprávě uvedli, že Machmutovou 13. června zatkli kvůli "urážlivému videu" o Dni Ruska a ruské armádě. "Co je to ku*va za svátek? Úžasný svátek - Den Ruska. Na co jste do pr*le hrdí, že musíte zabíjet lidi, abyste si mohli koupit nová kola a byt," říkala žena ve videu z 12. června.

"Abyste chlastali, jako by nebylo zítřka, a nosili své za*ané medaile? Jste za*raní vrazi. Kdyby všichni vojáci bojující na Ukrajině zítra zemřeli, dala bych si skleničku vína," pokračovala.

Na dalším videu zveřejněném pobočkou ruského ministerstva vnitra v Irkutské oblasti je vidět, jak policisté vyrážejí dveře ženina bytu. Policie uvedla, že jim Machmutová nechtěla otevřít s tím, že zámek je rozbitý.

Ruska na záběrech vypadá rozrušeně. Když ji policisté doprovázejí na stanici, je na videu vidět, jak se žena brání a následně při fotografování na muže ukazuje prostředníček.

Policie uvedla, že se Machmutová při zatýkání chovala "nevhodně" a policistům prý řekla, že by si mohla ublížit. Nakonec ji převezli do psychiatrického zařízení, kde musela podstoupit testy na přítomnost drog a alkoholu v krvi.

Podle portálu 7×7 žena na sociálních sítích uvedla, že se sama obrátila na policii poté, co jí někdo vyhrožoval. Na jiném videu se podle 7×7 na kameru pokusila podřezat si zápěstí. "Jednání ženy je právně posuzováno," uvedlo ministerstvo vnitra.

