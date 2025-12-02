Zahraničí

"Jste první na řadě." Propalestinští radikálové zdevastovali redakci italského deníku

Martin Sluka Martin Sluka
před 46 minutami
Propalestinští demonstranti vtrhli do turínské redakce deníku La Stampa, zničili vybavení a zanechali výhrůžky novinářům. Zatímco italští politici útok označují za útok na svobodu tisku, zvláštní zpravodajka OSN Francesca Albaneseová uvedla, že tento násilný čin má být „varováním“ pro samotné noviny.
Pohled dovnitř turínské redakce deníku La Stampa po útoku propalestinských demonstrantů.
Pohled dovnitř turínské redakce deníku La Stampa po útoku propalestinských demonstrantů. | Foto: MAURIZIO BOSIO / AFP / AFP / Profimedia

Italští politici napříč spektrem ostře odsoudili páteční útok na redakci turínského deníku La Stampa, do níž vtrhla skupina přibližně stovky demonstrantů, kteří se oddělili od protestu proti vládním rozpočtovým plánům. Útočníci poničili vybavení a na zdech zanechali propalestinská a antiizraelská hesla. Redakce byla v době incidentu prázdná kvůli celostátní stávce novinářů.

Premiérka Giorgia Meloniová útok označila za "velmi závažný čin", který si zaslouží nejpřísnější odsouzení. Násilí proti novinářům kritizovali také prezident Sergio Mattarella či šéfka opoziční Demokratické strany Elly Schleinová, která připomněla, že redakce jsou "baštou svobody a demokracie".

Podle listu La Stampa demonstranti během útoku provolávali výhrůžky typu "Terorističtí novináři, jste první na seznamu!" a ničili vybavení a materiály, se kterými redaktoři pracují. Na zdech zanechali nápisy jako "Free Palestine" či "Noviny spolupracující s Izraelem". Vyvěsili také transparent požadující propuštění turínského imáma, kterému hrozí deportace.

"Varování, aby se noviny vrátily ke své práci," zní z OSN

Italská média incident popisují jako čin, který přesahuje pouhé vandalství. Podle některých komentátorů jde o projev rostoucí radikalizace části propalestinského aktivismu, která odmítá pluralitu názorů a novinářskou nezávislost.

Zvláštní pozornost vzbudila reakce Francesky Albaneseové, zvláštní zpravodajky OSN pro palestinská území. Ta sice útok odsoudila, zároveň však uvedla, že měl být "varováním, aby se noviny vrátily ke své práci". Podle deníku Corriere della Sera jde o nebezpečný signál, protože kritizuje médium za jeho obsah v momentě, kdy se stalo terčem násilí. List Albaneseovou označil za fundamentalistku, která tvrdí, že zachraňuje lidstvo před Izraelem, přestože disponuje autoritou OSN.

Šéfredaktor deníku La Stampa Andrea Malaguti připomněl, že slogany útočníků připomínají rétoriku radikální levice ze 70. let, a varoval před podceňováním podobných incidentů. Rudé brigády, tehdy nejnebezpečnější marxisticko-leninská teroristická organizace, prováděly únosy, atentáty, vraždy a bombové útoky. Jejich nejznámějším činem se stal únos a vražda bývalého premiéra Alda Mora v roce 1978.

 
