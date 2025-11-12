Jste nemocní a chcete americké vízum? Prokažte, že máte na léčbu, budou žádat úřady

Nové nařízení rozeslalo podle médií americké ministerstvo zahraničí velvyslanectvím a konzulátům minulý týden. Úředníky, kteří zpracovávají žádosti o víza, vyzývá, aby bedlivěji zvážili, zda se žadatel nezačne po příjezdu do USA čerpat tamní sociální a jiné státní dávky.
"Musíte vzít v úvahu zdraví žadatelů," stojí v dokumentu. Úředníci se mají zaměřit na některé nemoci či zdravotní stavy, jejichž léčba může stát stovky tisíc dolarů. Text zmiňuje například obezitu, cukrovku, onemocnění srdce či duševní nemoci.
Při vyřizování žádosti by úředníci měli zjišťovat také to, zda jsou žadatelé schopni pokrýt náklady na léčbu z vlastních prostředků, aniž by museli čerpat dávky či jinou pomoc hrazenou z veřejných rozpočtů. Ve Spojených státech neexistuje veřejné zdravotnictví, jako v mnohých evropských zemích, pro některé skupiny obyvatel však existují programy veřejné pomoci, například Medicaid.
Už nyní se žadatelé o dlouhodobé vízum do Spojených států musí podrobit prohlídce a musí uvést některé údaje. Zjišťuje se například, zda netrpí infekčními chorobami, například tuberkulózou, zda nemají závislost na alkoholu či drogách nebo na jaké nemoci jsou očkovaní. Směrnice ministerstva však okruh informací rozšiřuje.
Podle amerických zákonů musí žadatel o dlouhodobé vízum doložit, že nebude čerpat veřejnou pomoc, pokud začne žít ve Spojených státech. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa tento koncept známý jako public charge výrazně rozšiřuje, například i na možné zdravotnické výdaje.
Podle expertů mohou nová pravidla vést k snížení počtu udělených víz, což by se mohlo v nadměrné míře dotknout některých skupin, například starších žadatelů. Podle mluvčího amerického ministerstva zahraničí Tommyho Pigotta úřad chce jen zajistit, že systém "nebude přítěží pro americké daňové poplatníky".