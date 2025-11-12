Zahraničí

Jste nemocní a chcete americké vízum? Prokažte, že máte na léčbu, budou žádat úřady

Úředníci na amerických ambasádách a konzulátech mají podrobněji prozkoumávat zdravotní stav žadatelů o dlouhodobá víza. Uvedly to agentura AP či stanice NPR. Úředníci mají prověřovat, zda žadatelé trpí například cukrovkou, onemocněním srdce či obezitou. Tito lidé by mohli mít problém vízum získat, pokud neprokáží, že mají vlastní prostředky na léčbu.
Nové nařízení rozeslalo podle médií americké ministerstvo zahraničí velvyslanectvím a konzulátům minulý týden. Úředníky, kteří zpracovávají žádosti o víza, vyzývá, aby bedlivěji zvážili, zda se žadatel nezačne po příjezdu do USA čerpat tamní sociální a jiné státní dávky.

"Musíte vzít v úvahu zdraví žadatelů," stojí v dokumentu. Úředníci se mají zaměřit na některé nemoci či zdravotní stavy, jejichž léčba může stát stovky tisíc dolarů. Text zmiňuje například obezitu, cukrovku, onemocnění srdce či duševní nemoci.

Při vyřizování žádosti by úředníci měli zjišťovat také to, zda jsou žadatelé schopni pokrýt náklady na léčbu z vlastních prostředků, aniž by museli čerpat dávky či jinou pomoc hrazenou z veřejných rozpočtů. Ve Spojených státech neexistuje veřejné zdravotnictví, jako v mnohých evropských zemích, pro některé skupiny obyvatel však existují programy veřejné pomoci, například Medicaid.

Už nyní se žadatelé o dlouhodobé vízum do Spojených států musí podrobit prohlídce a musí uvést některé údaje. Zjišťuje se například, zda netrpí infekčními chorobami, například tuberkulózou, zda nemají závislost na alkoholu či drogách nebo na jaké nemoci jsou očkovaní. Směrnice ministerstva však okruh informací rozšiřuje.

