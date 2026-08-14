Jste loajální k Trumpovi? USA poslaly spojencům v NATO dotazník

Spojené státy chtějí vědět, zda jsou členské státy NATO loajální k politice prezidenta Donalda Trumpa před tím, než učiní rozhodnutí o snížení počtu amerických vojáků v Evropě. Washington spojencům nedávno zaslal dotazník o podpoře šéfa Bílého domu.
Ptá se jich, zda veřejně podporují americkou zahraniční politiku, ale i na to, jak omezily využívání svých vojenských základen armádou USA. V pátek to napsala agentura Bloomberg, která má dokument k dispozici.
USA se dotazníkem také snaží určit, zda země NATO utrácejí peníze u amerických vojenských dodavatelů. Rovněž se ptá, zda se „veřejně postavily regulacím“, které „brání“ uzavírání smluv s americkými firmami.
„Projevila země soulad s americkým „silným, jasným a tichým“ přístupem?“, stojí v dokumentu s odkazem na květnový projev amerického ministra obrany Petea Hegsetha v Singapuru.
Spojenci v NATO krok Washingtonu vnímají negativně. Jedná se podle nich o pokus přimět je, aby se ideologicky ztotožnili s americkou vládou výměnou za ochranu ze strany USA, píše Bloomberg s odvoláním na informované zdroje.
Spojení dlouhodobých bezpečnostních závazků Washingtonu s loajalitou spojenců by proměnilo transatlantické spojenectví, které vzniklo po druhé světové válce na základě amerických vojenských záruk přesahujících mnohé politické spory.
Trumpův tým už podpořil pravicové síly v Německu či Maďarsku a americký prezident v květnu oznámil vyslání dalších vojáků do Polska, kde loni v prezidentských volbách zvítězil jím preferovaný kandidát Karol Nawrocki.
Trumpova administrativa dotazník spojencům rozeslala několik týdnů po zahájení šestiměsíčního přezkumu své vojenské přítomnosti v Evropě, který by měla dokončit v prosinci. Spojenci v alianci se podle Bloombergu připravují na výrazné omezení americké vojenské přítomnosti v Evropě i vojenských prostředků, které by USA vyslaly v případě útoku.
Dokument se podle agentury nepřímo zabývá řadou otázek, které rozdělily Washington a další alianční země, včetně amerických útoků na Írán, únosu venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a evropské snahy upřednostňovat místní firmy při zadávání zakázek v oblasti obrany.
Otázka o veřejné podpoře americké zahraniční politiky například přímo zmiňuje „iniciativy“ na Blízkém východě a v západní hemisféře. Jedná se o oblasti, kde Trump podnikl údery bez podpory NATO.
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