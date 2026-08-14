Přeskočit na obsah
Benative
14. 8. Alan
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Jste loajální k Trumpovi? USA poslaly spojencům v NATO dotazník

ČTK,Zahraničí

Spojené státy chtějí vědět, zda jsou členské státy NATO loajální k politice prezidenta Donalda Trumpa před tím, než učiní rozhodnutí o snížení počtu amerických vojáků v Evropě. Washington spojencům nedávno zaslal dotazník o podpoře šéfa Bílého domu.

Prezident Spojených států amerických Donald Trump
Prezident Spojených států amerických Donald TrumpFoto: White House
Reklama

Ptá se jich, zda veřejně podporují americkou zahraniční politiku, ale i na to, jak omezily využívání svých vojenských základen armádou USA. V pátek to napsala agentura Bloomberg, která má dokument k dispozici.

USA se dotazníkem také snaží určit, zda země NATO utrácejí peníze u amerických vojenských dodavatelů. Rovněž se ptá, zda se „veřejně postavily regulacím“, které „brání“ uzavírání smluv s americkými firmami.

Související

„Projevila země soulad s americkým „silným, jasným a tichým“ přístupem?“, stojí v dokumentu s odkazem na květnový projev amerického ministra obrany Petea Hegsetha v Singapuru.

Spojenci v NATO krok Washingtonu vnímají negativně. Jedná se podle nich o pokus přimět je, aby se ideologicky ztotožnili s americkou vládou výměnou za ochranu ze strany USA, píše Bloomberg s odvoláním na informované zdroje.

Reklama
Reklama

Spojení dlouhodobých bezpečnostních závazků Washingtonu s loajalitou spojenců by proměnilo transatlantické spojenectví, které vzniklo po druhé světové válce na základě amerických vojenských záruk přesahujících mnohé politické spory.

Trumpův tým už podpořil pravicové síly v Německu či Maďarsku a americký prezident v květnu oznámil vyslání dalších vojáků do Polska, kde loni v prezidentských volbách zvítězil jím preferovaný kandidát Karol Nawrocki.

Související

Trumpova administrativa dotazník spojencům rozeslala několik týdnů po zahájení šestiměsíčního přezkumu své vojenské přítomnosti v Evropě, který by měla dokončit v prosinci. Spojenci v alianci se podle Bloombergu připravují na výrazné omezení americké vojenské přítomnosti v Evropě i vojenských prostředků, které by USA vyslaly v případě útoku.

Dokument se podle agentury nepřímo zabývá řadou otázek, které rozdělily Washington a další alianční země, včetně amerických útoků na Írán, únosu venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a evropské snahy upřednostňovat místní firmy při zadávání zakázek v oblasti obrany.

Reklama
Reklama

Otázka o veřejné podpoře americké zahraniční politiky například přímo zmiňuje „iniciativy“ na Blízkém východě a v západní hemisféře. Jedná se o oblasti, kde Trump podnikl údery bez podpory NATO.

Mohlo by vás zajímat: Spotlight Aktuálně.cz - Jaromír Zůna

Spotlight Aktuálně.cz - Jaromír Zůna. | Video: Tým Spotlight
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Sára Bejlek
Sára Bejlek
Sára Bejlek

Bejlek smetla Plíškovou a čeká ji Krejčíková. Mužům se nedařilo

Tenistka Sára Bejlek smetla v Cincinnati bývalou světovou jedničku Karolínu Plíškovou a po výhře 6:0, 6:2 postoupila do druhého kola. V něm narazí na další krajanku Barboru Krejčíkovou. Nikola Bartůňková zdoalal 4:6, 6:4 a 6:3 Alinu Čarajevovou z Arménie. Na výhru potřebovala sedm mečbolů.

Reklama
Reklama
Reklama