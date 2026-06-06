Jsou tři věci, které neodhadnete: Bůh, sex a EU. Premiér malé země šokoval Brusel

Stalo se to hned po příjezdu na summit EU-Západní Balkán. Albánského premiéra Edi Ramu se novináři zeptali, kdy konečně Albánie (která má status kandidátské země už od roku 2014) vstoupí do Evropské unie. Dvoumetrový Rama, který patří spolu s o centimetr vyšším srbským prezidentem Vučićem k nejvyšším úřadujícím hlavám státu, se vůbec nekrotil ve své frustraci a kritice bruselské byrokracie.
Bruselskou byrokracii přirovnal k lhostejným rodičům: „Přece neřeknete vlastním dětem: ‚Zůstaňte klidně u sousedů, dokud nebudete připraveni jíst s námi.‘ Protože pak se jedno z těch dětí venku seznámí s ruskými gangy a další si začne hrát s čínskými panenkami. Ne, musíte držet děti pohromadě.“
Rama tím narážel na to, že pokud se o Západní Balkán nezačne starat Evropa, postará se o něj Rusko a Čína. Brusel by podle něj neměl rigidně trvat na každém detailu přístupových jednání. „Když padla berlínská zeď, Helmut Kohl taky neřekl východním Němcům: ´tak a teď je před vámi 35 kapitol, než se zase spojíme´“. A pak ještě přidal: „Evropští lídři mi teď připomínají kněží v Konstantinopoli. Když padaly hradby města pod náporem Osmanů, oni uvnitř paláce seděli a vášnivě diskutovali o tom, jaké pohlaví mají andělé.“
Edi Rama je bývalý profesionální basketbalista a malíř, který nosí k oblekům zářivě bílé tenisky, v kanceláři premiéra má na stěnách vlastní kresby. Unijní diplomacii pravidelně šokuje brutální upřímností, kterou komentuje nekonečný příběh albánského vstupu do Evropské unie. „Jsou tři věci, které neodhadnete: Bůh, sex a EU,“ pravil například.
Když v říjnu 2024 unijní diplomaté opět odložili jeden z kroků v přístupových rozhovorech, Rama to na tiskové konferenci v Lucemburku okomentoval s nadhledem: „EU nás ponížila už třikrát za sebou. Ale jak řekl jeden německý filozof: Co tě nezabije, to tě posílí. Takže jsme silnější. A všichni v Bruselu musí pochopit jednu věc: Když se Albánci zamilují, nikdo a nic je nedokáže zastavit.“
Na strategickém fóru ve slovinském Bledu použil pro změnu metaforu o tom, jak unijní lídři s balkánskými státy neustále flirtují, ale k ničemu se nemají: „Vztah EU k nám vypadá asi takhle: ‚Máte nás rádi? Dobře. My vás úplně ne. Ale jednoho dne si vás vezmeme. Ovšem do té doby se spolu nebudeme bavit a vy se nesmíte bavit s nikým jiným.‘
Albánie je kandidátským státem od roku 2014, ale přístupový proces se příliš nehýbal z místa. Rychlejší tempo nabral až díky válce na Ukrajině. „Bohužel, díky Vladimiru Putinovi a jeho agresi na Ukrajině získal tento proces úplně novou rychlost. Ruská agrese totiž konečně připomněla Evropě, že Západní Balkán nutně potřebuje,“ vysvětlil to albánský premiér. Před necelými dvěma týdny unijní instituce potvrdily, že Albánie splnila tzv. předběžná kritéria pro klíčovou oblast Základních práv a právního státu. Albánská vláda si dala za cíl kompletně dokončit a uzavřít veškerá vyjednávání s Bruselem do konce roku 2028.
K zastáncům vstupu Albánie do EU patří tradičně státy střední Evropy (včetně České republiky) a Itálie. S premiérkou Giorgiou Meloniovou, nejmenší političkou Evropy, tvoří Edi Rama na summitech vždy vizuálně nejvýraznější pár. Albánský premiér si dokonce před Meloniovou několikrát kleknul.
Po ruské invazi na Ukrajinu se k Itálii a střední Evropě přidala i dosud skeptická Francie. Opatrné jsou skandinávské státy, Nizozemsko a Německo. Situaci komplikují i napjaté vztahy s Řeckem, které má v jižní Albánii svou menšinu.
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