„Jsou to všichni haj*lové.“ Macronovy tajné zprávy o spojencích, Le Penové i Trumpovi

Bývalé spojence označil za haj*ly, pravicovým politikům vyčetl sbližování s Národním sdružením a ostře se pustil i do svého bývalého premiéra Attala. V Evropě je podle něj nuda a chybí mu Angela Merkelová. O Trumpovi napsal, že ještě neví, „s kým má tu čest“. Emmanuel Macron si v soukromé komunikaci nebral servítky. Teď ji ale novinářka zveřejnila ve své knize.
„Měli byste říct, že jsou to všichni haj*lové!“ Takto se Emmanuel Macron vyjádřil o svých bývalých spojencích, kteří se proti němu obrátili. A nezůstal jen u nich.
Francouzský prezident si přibližně dva roky soukromě dopisoval s novinářkou Françoise Degoisovou prostřednictvím Telegramu. Ta nyní jejich komunikaci zveřejnila v knize Vous êtes tous trop durs avec moi (Všichni jste na mě příliš tvrdí), která vychází 6. listopadu.
O jejím obsahu informoval mimo jiné deník Le Figaro. Macron přitom podle dostupných informací o přípravě knihy vůbec nevěděl. A co všechno prezident napsal? Rozhodně toho není málo.
Pravičáci u koryta, šílenci od Mélenchona
„Kdybyste viděli ty chlápky z pravice! Většina z nich se tryskem žene ke korytu Národního sdružení (strana Marine Le Penové, pozn. red.),“ napsal Macron o představitelích tradiční francouzské pravice.
Zároveň francouzský prezident věří, že se Le Penová nakonec – i přes průzkumy veřejného mínění – nedostane do Elysejského paláce. „Nebude schopna dlouho skrývat své přirozené sklony, své přirozené proputinovské a protrumpovské sklony. Neuspěje. Prezidentské volby jsou místem, kde pravda vyjde najevo,“ predikoval.
O levičácích z krajně levicové Nepodrobené Francie Jeana-Luca Mélenchona zase prohlásil, že jsou to šílenci.
Váží si naopak předsedy socialistů Oliviera Faureho. „Je to dobrý chlap, velmi dobrý,“ vyjádřil mu Macron své uznání. Na jaře 2026 dokonce povzbuzoval jeho prezidentskou kandidaturu: „Ať do toho jde. Ostatní jsou idioti,“ zhodnotil.
Zprávy ukazují francouzského prezidenta jako odhodlaného bojovníka. Zvažoval někdy, že by se vzdal moci? „Rezignovat? Nikdy! Z jakéhokoli důvodu! Nikdy. Nemám v úmyslu dezertovat. Jdu dál,“ rozohnil se ve zprávě.
Trump neví, s kým má tu čest
Když měl Donald Trump provokativní projev v Davosu, napsal: „Donald vůbec netuší, s kým má tu čest. Čeká nás dlouhá cesta, ale jdeme do toho!“ avizoval šéf Elysejského paláce, že se Trumpa nehodlá zaleknout.
Lepší vzpomínky má na evropské státníky. Během jednoho z evropských jednání si například Macron postěžoval: „Nudím se. Je to smutné a bez špetky kreativity. Mario Draghi a Angela Merkelová mi strašně chybějí….“
A co plánuje po odchodu z Elysejského paláce? Podle svých zpráv by se mohl pustit do vlastního podnikání, nejspíš mimo Francii. Zároveň zdůrazňuje, že nechce být nikým zaměstnáván ani nikomu zavázán.
Macron v roce 2017 přicházel k moci jako mladý reformátor, který měl Francii rozhýbat, překonat tradiční rozdělení na levici a pravici a vrátit zemi politickou stabilitu.
Sliboval obnovu Francie, země se zmítá v krizi
Jenže po téměř deseti letech v Elysejském paláci je obraz Francie podstatně jiný. Parlament je rozdělený, vlády se střídají, veřejné finance zůstávají pod tlakem a prezidentovi někdejší spojenci se od něj postupně odvracejí.
Do toho přichází další vlna masivních protestů. Francouzská města zažívají násilné střety, policie a četnictvo čelí útokům a část studentů se připravuje na blokády škol.
Macronovy soukromé zprávy nyní ukazují prezidenta, který se v soukromí vyjadřuje mnohem ostřeji než před televizními kamerami. Jejich skutečný politický význam je však mnohem hlubší. Macron kritizuje bývalé spojence, pravici, levici i někdejšího vlastního premiéra.
Zatímco ostatním vyčítá jejich postoje a rozhodnutí, své vlastní kroky stále obhajuje. „Za těch osm let jsme dosáhli pokroku. Jste na mě všichni příliš přísní,“ vzkázal na adresu novinářů.
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