Jsme vděční za roli, kterou Češi sehráli při pádu berlínské zdi, řekl Schröder

Německo je Čechům vděčné za roli, kterou sehráli při pádu berlínské zdi v roce 1989. V pátek to řekl bývalý německý kancléř Gerhard Schröder. To, co se tehdy odehrálo na západoněmecké ambasádě v Praze, kde se po tisících shromažďovali východní Němci toužící vycestovat na Západ, bylo podle něj jedinečné a přispělo ke scelování Německa. Schröder to řekl v Berlíně po setkání s českým prezidentem.

"Nikdo nikdy nezapomene, že jeden ze začátků tohoto vývoje se samozřejmě uskutečnil v Praze," poznamenal Schröder k dění, které předcházelo pádu berlínské zdi 9. listopadu 1989. "Pamatujete si na známý proslov Hanse-Dietricha Genschera z balkónu západoněmeckého velvyslanectví v Praze a na to, co se potom dělo," připomněl dále. Tehdejší západoněmecký ministr zahraničí Genscher 30. září 1989 večer zhruba 4000 shromážděným východním Němcům oznámil, že budou moci vycestovat na Západ. Část jeho slov přitom úplně zanikla v hlasitém jásotu davu a jejich záznam dodnes v Německu patří k těm nejznámějším z celého přelomového roku. "To je jedinečné a je to historická skutečnost, která se v Praze odehrála a která měla mnoho pozitivních dopadů na scelování Německa. A tak jsme samozřejmě také právě Čechům vděční za roli, kterou sehráli," poznamenal pětasedmdesátiletý bývalý šéf německé vlády. Se Zemanem v pátek v Berlíně hovořil zhruba hodinu a setkání se podle něj neslo ve velmi přátelském duchu. "Jsem jeho obdivovatelem a vždy se těším, když se můžeme setkat," uvedl muž, který německou vládu vedl mezi lety 1998 a 2005. Zeman, který Schrödera považuje za svého osobního přítele, byl v letech 1998 až 2002 českým premiérem. Kromě toho, že diskutovali o mezinárodních otázkách a aktuální německé politice, nechtěl Schröder o obsahu schůzky sdělit podrobnosti s tím, že se to nedělá. Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček na twitteru uvedl, že se debata vedla například o postojích Spojených států, Francie, Ruska a Číny nebo situaci na Blízkém východě. Po schůzce se Schröderem se Zeman setkal také s bývalým eurokomisařem pro rozšíření Evropské unie Günterem Verheugenem. Český prezident oběma německým politikům už dříve udělil Řád Bílého lva I. třídy za zvláště vynikající zásluhy ve prospěch ČR. Schröder ho dostal v roce 2017, Verheugen roku 2016. V sobotu se Zeman spolu s prezidenty ostatních visegrádských zemí a německou hlavou státu Frankem-Walterem Steinmeierem zúčastní v Berlíně připomínky událostí před 30 lety.