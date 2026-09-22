„Jsme tomu otevření,“ řekl Rubio o jednání s Íránem na okraj zasedání OSN

Americký ministr zahraničí Marco Rubio v úterý uvedl, že je otevřený možnému jednání s Íránci na okraj zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku. Šéf americké diplomacie to řekl v rozhovoru s NBC News. Zároveň ale dodal, že žádná bilaterální schůzka nyní na programu není.
„Jsme tomu otevření. Myslím, že v tuto chvíli není nic naplánováno, ale rozhodně jsme tomu otevření, zejména pokud by to mohlo vést k něčemu pozitivnímu a nakonec k dosažení cíle,“ řekl Rubio. Dodal, že tímto cílem je, aby Írán nezískal jadernou zbraň.
Konflikt na Blízkém východě se vyhrotil na konci února, kdy Spojené státy společně s Izraelem ze vzduchu zaútočily na Írán. Jedním z hlavních důvodů, kterými útok obhajovaly, byla právě snaha zabránit Íránu v získání jaderné zbraně. Írán dlouhodobě tvrdí, že o jaderné zbraně neusiluje. V důsledku konfliktu je výrazně ochromena lodní doprava Hormuzským průlivem, který je klíčovou námořní cestou pro vývoz ropy ze zemí kolem Perského zálivu. Cena ropy je tak nyní citelně vyšší než před konfliktem.
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