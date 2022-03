Jsme proti válce, smrt dětí neospravedlní nic. Zajatci popsali morálku ruské armády

Západní činitelé v posledních dnech opakovaně naznačují, že ruská válečná kampaň na Ukrajině klopýtá i kvůli problémům s morálkou vojáků. Nové svědectví v tomto směru dnes přinesla americká televize CNN, které se podařilo pořídit rozhovor se třemi ruskými zajatci v Kyjevě.

V něm vojáci podle stanice dali najevo, že mají výrazné výhrady vůči rozkazům, které dostávali, a že jsou znepokojeni utrpením ukrajinských civilistů. Jejich slova i veřejná vystoupení dalších zajatců podle CNN svědčí o tom, že ruští vojáci ve válce proti Ukrajině nechtějí být.

"Není to jen o demilitarizaci Ukrajiny nebo porážce ozbrojených sil Ukrajiny. Teď jsou ničena města poklidných civilistů," řekl jeden z trojice ruských pilotů, s nimiž tým americké televize mluvil minulý pátek. "Ani já nevím, co může ospravedlnit, ku*va, dětské slzy, nebo ještě hůř, smrt nevinných lidí, dětí," pokračoval.

Nebyl to zdaleka první ruský zajatec, který na Ukrajině mluvil s novináři. Ukrajinské úřady v posledních dnech postavily před kamery a mikrofony asi desítku zadržených ruských vojáků, což vyvolává úvahy o možném porušení Ženevských úmluv o pravidlech války, které vyžadují ochranu zajatců mimo jiné před "zvědavostí veřejnosti".

CNN s trojicí zajatých pilotů mluvila právě po jednom z takovýchto brífinků. V místnosti nebyli zástupci jiných médií a vojáci údajně nenaznačovali, že by byli nuceni do určitých vyjádření. Na rozhovor dohlíželi příslušníci ukrajinských bezpečnostních složek, ovšem nevstupovali do něj ani nenaváděli novináře nebo zajatce ke specifickým otázkám či odpovědím, uvedla CNN.

Nejvýřečnějším z trojice Rusů byl stíhač a důstojník Maxim. Oficiální zdůvodnění ruské invaze na Ukrajinu označil za vykonstruovanou záminku a hovořil o nesouhlasu jeho mužů s aktuální misí. "Mají (na Ukrajině) hodně příbuzných a přátel a bylo jim řečeno, že se jedná o operaci omezenou na DNR, a ne o útok na celou zemi. Můj útvar byl jednoznačně proti tomu," řekl. DNR je zkratka samozvané Doněcké lidové republiky vyhlášené proruskými separatisty na východě Ukrajiny.

Také uvedl, že při náletech na Ukrajině neměl příliš jasno v tom, co vlastně bombarduje. "Například vám zaznačí kolonu tanků. Ale nemůžeme si být jistí, zda tam opravdu nějaká je, nebo ne," řekl. "Opravdu to není na nás, koho bombardovat, co bombardovat. Je to rozkaz," doplnil jeho zajatý kolega Alexej.

Vyjádření v podobném duchu od ruských vojáků zaznívají i při veřejných vystoupeních. "Žádní fašisti tady nejsou," řekl jistý zajatec při nedávném brífinku v odkaze na nepodložené tvrzení Kremlu, že cílem invaze je "denacifikace" Ukrajiny. Jiný Rus před novináři popisoval pocit viny z "omylu", jehož náprava může trvat desetiletí či staletí. "Přál bych si, abych se mohl vsáknout do země a zmizet," cituje jej CNN.

Co se týče Maxima a jeho dvou kolegů, v rozhovoru mluvili i o nervozitě a nejistotě kolem dalšího vývoje. Ukrajinci s nimi prý zachází "přijatelně" a zajistili jim stravu i lékařskou péči, co s nimi bude dál, však tři Rusové netuší. "Zločiny, které jsme spáchali, všichni za ně budeme souzeni stejně. Nic jiného nemůžu říct. Nelze to odhadovat," řekl Maxim.

