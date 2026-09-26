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Zahraničí

Ani píď země bez boje. Ohrožená země nechce být druhou Ukrajinou

Reportér Aktuálně.cz se vydal do Estonska, aby zjistil, jak se země připravuje na ohrožení ze strany svého východního souseda.

Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
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Digitální – a do jisté míry také ekonomický – tygr Evropy se společně s dalšími zeměmi na východním křídle NATO a Evropské unie připravuje na děsivý scénář: útok od svého východního souseda. Experti i politické špičky se ovšem domnívají, že k ničemu takovému nedojde. Přinášíme reportáž z Estonska.

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Od našeho zpravodaje v Pobaltí Polský premiér Donald Tusk minulý týden varoval, že se Rusko připravuje na další eskalaci a mohlo by v blízké době otestovat odhodlání NATO.

Francouzský prezident Emmanuel Macron a další evropští lídři v posledních dnech upozorňují na sílící ruské hybridní útoky a riziko provokací namířených proti členským státům Aliance.

Podobná slova pronesli i český prezident Petr Pavel a šéf BIS Michal Koudelka.

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Veřejná debata se často rovnou posouvá k představám bezprostředního vojenského útoku. Diskutují se scénáře, podle nichž by se ruské tanky mohly každou chvíli objevit v estonské Narvě, lotyšském Daugavpilsu nebo v Suvalském koridoru na hranici Polska s Litvou.

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Objevují se zprávy, že ruské úřady zavedly zákaz nočního vycházení poblíž estonsko-ruské hranice. Na sociálních sítích se díky algoritmům objevují často neověřené informace o ruských nemocnicích připravujících desetitisíce lůžek pro raněné.

Reportér Aktuálně.cz se proto na konci září vydal do Pobaltí prozkoumat, jak to vypadá přímo v regionu, který by z hlediska možného útoku patřil mezi ty nejohroženější.

Akutní invaze nehrozí

Navzdory bezpečnostním debatám život v Tallinnu pokračuje úplně normálně, restaurace a hotely se plní jako obvykle. Místní sice o hrozbách přemýšlejí, v běžném hovoru ale řeší hlavně ceny paliv a ekonomiku.

Bezpečnostní experti a představitelé státu, se kterými redakce mluvila, pak navzdory děsivým zprávám v médiích vyvracejí, že by kolující výstražné informace byly předzvěstí brzkého útoku na Pobaltí.

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Nic tomu podle nich nenaznačuje. „Neexistuje žádná hrozba akutní vojenské invaze. Vůbec žádná,“ říká reportérovi sebevědomě v rozhovoru náměstek ministra zahraničí a bývalý velvyslanec Estonska v USA Jonatan Vseviov.

Švédský dělostřelecký systém Archer během pár desítek sekund dokáže vypálit sérii granátů a zmizet dřív, než ji zaměří průzkumné drony nebo odvetná palba. Tapa, 22. září 2026.
Britské vozidlo protivzdušné obrany Stormer HVM. Díky raketám Starstreak a optickému zaměřování dokáže likvidovat jak nízkoletící drony, tak útočné helikoptéry. Tapa, 22. září 2026.
V Estonsku je okolo tisícovky britských vojáků.
Spolu s Brity, Estonci a Francouzi jsou v Tapě také Nizozemci a Němci.
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Hrozba z Ruska zůstává podle oslovených expertů vyšší dlouhodobě v celé Evropě, ale na samotném východním křídle se její úroveň v posledních měsících nezměnila.

„Rusko je čím dál bezohlednější ve svých útocích na Západ pod prahem otevřeného konfliktu. A my v pobaltském regionu, kvůli geografii, toho někdy vidíme víc,“ vysvětluje britský bezpečnostní expert Tony Lawrence z tallinnského think-tanku ICDS. Poukazuje přitom na drony, které sem občas padají.

Drony na letišti v Lipsku jsou pak podle něj jen náznakem toho, že Rusko má mentalitu hybridní války proti Západu jako celku. „A tato hrozba vzrostla, ale nevzrostla zde o nic více než kdekoliv jinde,“ vysvětluje.

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Britský bezpečnostní expert Tony Lawrence z estonského think-tanku ICDS na konferenci ABCD. Tallinn, 23. září 2026.
Britský bezpečnostní expert Tony Lawrence z estonského think-tanku ICDS na konferenci ABCD. Tallinn, 23. září 2026.Foto: Aktuálně.cz – Jaroslav Synčák

Připravit útok a shromáždit jednotky je podle Lawrence pro Rusko momentálně těžší, než tomu bylo třeba před třemi nebo čtyřmi lety.

„(Rusové) v současné době nemají kapacitu, většina ruských pozemních sil zůstává vázána na Ukrajině, a pravděpodobně nejsou připraveni podstoupit riziko zahájení války v plném rozsahu nebo útoku proti nám. Takže nás budou i nadále provokovat v hybridní doméně,“ říká.

Větším rizikem pro Rusko je podle něj riziko politické. „Riziko, že by se jim to snadno vymklo kontrole a vtáhlo je to do mnohem většího konfliktu, než v jakém by se chtěli angažovat,“ míní Lawrence.

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Na otázku, zda se do budoucna třeba díky vylepšování obrany evropských států může situace změnit a provokace ustoupit, kroutí hlavou. „Nemyslím si tedy, že to zmizí, pokud nedojde k zásadní změně režimu v Moskvě – a pro to v tuto chvíli nic moc nesvědčí.“

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Estonsko by nezůstalo samo

Spojenci mezitím Estonsko ujišťují, že pokud by zítra přece jenom válka vypukla, země s 1,3 milionu obyvatel nezůstane sama.

„Nebude to boj mezi Ruskem a samotným Estonskem. Rusko také nebere Estonsko jako samostatný operační směr – mluvíme o širším regionálním bojišti. Připravujeme a rozvíjíme estonské obranné síly tak, abychom byli připraveni bojovat za jakýchkoliv okolností,“ vysvětluje novinářům na estonské základně v Tapě jeden z estonských velitelů, který nechtěl být jmenován.

Dodává, že Rusům bez boje nedají ani píď a že jsou připraveni bojovat.

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Podobně na sociálních sítích před několika dny mluvil i britský brigádní generál Jamie Murray, který velí britskému kontingentu v Estonsku.

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„Ať přijde cokoli, kdykoli to přijde, budeme tomu čelit tváří v tvář. Bylo by hazardem od kohokoli předpokládat, že to tak nebude. My žádnou bitvu nezačneme – ale pokud to udělají jiní – jsme připraveni,“ napsal před několika dny na síť X.

„Zabij“

Na základně v Tapě – jejíž název v estonštině symbolicky znamená „zabij“ – Estonci pravidelně cvičí spolu se spojenci. Jen Britů a Francouzů je tu přes dva tisíce.

V době, kdy vznikala reportáž, tu kromě estonské vlajky vlály i prapory britské, francouzské, nizozemské a německé. Němcům dokonce v reproduktorech v jídelně hrála hudba skupiny Rammstein.

V sousedním Lotyšsku jsou pak Kanaďané, Dánové nebo i Češi. Naši vojáci jsou pak i v Litvě, Američané zase v Polsku.

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V samotném Polsku a pobaltských státech slouží dohromady více než 300 tisíc vojáků národních armád. Ty navíc doplňují tisíce spojeneckých vojáků NATO rozmístěných na východním křídle.

Estonci mají v plánu na více než 300 km dlouhé hranici s Ruskem vybudovat až 600 bunkrů.
Estonci mají v plánu na více než 300 km dlouhé hranici s Ruskem vybudovat až 600 bunkrů.Foto: Aktuálně.cz/Maptiller – Petr Šimčík

Lekce z Ukrajiny

Připravit se na možné ohrožení pomáhají vojákům i zkušenosti z ukrajinského bojiště. Na zmíněné základně v estonské Tapě mi tak britský voják ukazující techniku popisuje, jak se například skrýt před drony. Ty nyní můžou za většinu ztrát na bojišti.

„První a nejdůležitější lekce, kterou jsme si odnesli, je maskování před kamerami a snižování tepelné stopy. Většina dnešních dronů vás totiž okamžitě zachytí právě podle tepla,“ popisuje mi desátník Marseille z 3. pluku královského koňského dělostřelectva (3RHA).

Tapa, Estonsko, Británie, Francie, Pobaltí, vojenská základna, cvičení, vojáci, Ceasar, houfnice, tank
Tapa, Estonsko, Británie, Francie, Pobaltí, vojenská základna, cvičení, vojáci, Ceasar, houfnice, tankFoto: Aktuálně.cz – Jaroslav Synčák

Během jarního cvičení Spring Storm podle něj ladili britští i estonští vojáci obranné postupy tak, aby se reakce na bezpilotní letouny stala absolutním reflexem.

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„Jako velitel musíte ve vteřině vyhodnotit: Vidí nás ten dron? Nevidí nás? Odkud letí a co uděláme? Nesmí tam být žádné zaváhání, správná reakce nám musí jít automaticky z konečků prstů,“ dodává britský voják.

Britský voják popisuje zkušenosti, které se NATO učí od Ukrajinců. Tapa, 22. září 2026. | Video: Jaroslav Synčák
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