„Jsi jediné, na čem mi záleží.“ Kdo je blondýna, bez níž Trump neudělá ani krok?

Donald Trump vyžaduje od lidí ve svém okolí nekompromisní loajalitu. Málokdo si však jeho důvěru získal tak jako 35letá Natalie Harpová. Žena, která mu zanechává obdivné vzkazy, spravuje jeho sociální sítě a doprovází ho na každém kroku, si s prezidentem vybudovala tak blízký vztah, že dokonce vyvolal i spekulace o milostném poměru. Co za její mimořádnou blízkostí k prezidentovi stojí?
Ačkoliv je Harpová součástí prezidentova nejužšího okruhu již řadu let, v poslední době na sebe strhla mediální pozornost víc než kdy dřív. Patřila totiž mezi hrstku lidí, které si Trump vybral k doprovodu na palubě záložního letadla při tajném přesunu ze summitu NATO v Ankaře, který tajné služby zorganizovaly kvůli obavám z íránského pokusu o atentát.
Zatímco vysoce postavení členové administrativy – včetně šéfa diplomacie Marca Rubia či ministra financí Scotta Bessenta – zůstali na palubě původního prezidentského speciálu, kterému hrozilo sestřelení, Harpová odletěla po boku prezidenta v menším vojenském stroji.
Podle zdrojů deníku Daily Mail to navíc byla právě Harpová, kdo byl při výběru Trumpova doprovodu „jasnou první volbou“. Jiný zdroj dokonce prohlásil, že v prezidentově bezprostředním okolí „dnes není nikdo, kdo by mu byl bližší“. Čím si ale 35letá asistentka získala tak výsadní postavení a neotřesitelnou důvěru?
„Kdyby nebylo vás, nebyla bych dnes naživu“
Rodačka z Kalifornie se do širšího povědomí dostala v roce 2019. Harpová, která prodělala rakovinu kostí druhého stádia, tehdy vystoupila na konferenci ve Washingtonu a veřejně děkovala Trumpovi za podpis zákona Right to Try z roku 2018, který měl těžce nemocným pacientům umožnit přístup k dosud neschválené experimentální léčbě.
Její osobní příběh prezidenta zaujal natolik, že ji o rok později pozval jako řečnici na republikánský sjezd, kde mu tehdy dojatě vzkázala: „Kdyby nebylo vás, nebyla bych dnes naživu.“
Odborníci oslovení deníkem The Washington Post však později její slova zpochybnili s tím, že vzhledem k průběhu její léčby je velmi nepravděpodobné, že by Trumpovy legislativní kroky měly na její uzdravení přímý vliv.
Harpová přesto zůstala jeho věrnou stoupenkyní i po skončení prvního prezidentského mandátu. Později působila jako moderátorka v pravicové televizi One America News Network a v roce 2022 začala pracovat přímo pro Trumpa, který se tehdy připravoval na návrat do Bílého domu.
Tajná psaníčka pro Trumpa
V roce 2024 The New York Times (NYT) napsal, že ačkoliv Harpová během kampaně neměla žádnou oficiální funkci, Trumpa doprovázela prakticky na každém kroku. Vybavená přenosnou tiskárnou mu neustále tiskla vybrané články a příspěvky ze sociálních sítí, aby je prezident nemusel číst z obrazovky. V zákulisí si za to rychle vysloužila přezdívku „lidská tiskárna“.
Od chvíle, kdy se Trump vrátil do Bílého domu, se Harpová stala jednou z jeho nepostradatelných spolupracovnic. A podle lidí z prezidentova okolí má s Trumpem mimořádně blízký vztah.
V knize Regime Change (Změna režimu) novináři z NYT Times Maggie Habermanová a Jonathan Swan napsali, že oddanost Harpové zašla až k psaní tajných psaníček, která Trumpovi zanechávala. V jednom z nich napsala: „Jsi to jediné, na čem mi záleží.“ V jiném ho ujistila, že ho nikdy nechce zklamat, a označila ho za svého „strážce a ochránce v tomto životě“.
Trump přitom její oddanost podle autorů opětuje. Svým spolupracovníkům měl vzkázat, že zatímco oni od něj jednou odejdou vydělávat peníze, Harpová ho „nikdy neopustí“. Dokonce o ní měl prohlásit, že je jediným člověkem, který ho miluje stejně jako jeho manželka a děti.
I proto americký bulvár začal spekulovat, že by s ní měl Trump mít milostný poměr. Nic takového se však neprokázalo, přičemž zdroj CNN jejich pouto popsal spíše jako vztah mezi otcem a dcerou.
Co vlastně Harpová dělá?
V současnosti působí Harpová jako zaměstnankyně Bílého domu a pomáhá se správou prezidentova účtu na síti Truth Social. Podle deníku The Wall Street Journal shromažďuje příspěvky Trumpových podporovatelů, které prezidenta chválí, podporují známé konspirační teorie, kritizují demokraty nebo urážejí jeho odpůrce. Trump si z nich následně sám vybírá.
Poté co prezident obsah schválí, Harpová přejde na jeho účet a příspěvky zveřejní. Často tak činí mimo běžnou pracovní dobu – pozdě v noci, o víkendech nebo během svátků.
Začátkem letošního roku se na Trumpa snesla nebývalá vlna kritiky, když zveřejnil a následně smazal rasistické video, které zobrazovalo bývalého prezidenta Baracka Obamu a jeho manželku Michelle jako opice. Příspěvek zveřejněný pozdě v noci tehdy v Trumpově okolí vyvolal podezření, že za jeho publikací mohla stát právě Harpová.
Podle zdrojů CNN se ji však nikdo neodvážil přímo konfrontovat. Trumpova podpora Harpové byla podle nich natolik silná, že by kritika namířená proti ní mohla její pozici v prezidentově okolí paradoxně ještě posílit.
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