"Jsem vám vždy k dispozici". Orbánův ministr pomohl Kremlu vyřešit pikantní problém

Maďarsko tajně spolupracovalo s Ruskem na vyřazení oligarchů, společností a bank ze sankcí. Vyplývá to z úterní investigativy, kterou zveřejnilo mezinárodní konsorcium novinářů. Ti tvrdí, že mají důkazy, že maďarský ministr zahraničí Peter Szijjártó jednal jménem Kremlu a snažil se vyškrtnout oligarchy ze sankčních seznamů. Podle Szijjártóa to podporuje i slovenská vláda.
Sotva hodinu po návratu z Petrohradu do Budapešti, 30. srpna 2024, přijal maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó telefonát od svého ruského protějšku Sergeje Lavrova. Rus volajícímu lichotil a tvrdil, že ho po jeho návštěvě Moskvy citovala všechna ruská média.
„Řekl jsem něco špatně?“ ptá se Szijjártó koketně. „Ne, ne, ne. Říkají jen, že pragmaticky bojujete za zájmy své země,“ ujistil ho šéf ruské diplomacie.
Důvodem Lavrovova hovoru je žádost: ruský oligarcha Ališer Usmanov chce, aby jeho sestra Gulbahor Ismailovová byla vyškrtnuta ze sankčních seznamů EU. Szijjártó slíbil, že s tím pomůže.
Rusko-uzbecký miliardář Usmanov nashromáždil jmění v těžebním průmyslu, výrobě, telekomunikacích a médiích. Byl popisován jako jeden z Putinových oblíbených podnikatelů s „obzvláště blízkým vztahem“ s ruským prezidentem.
„Ze seznamu ji vyřadíme“
„Poslyšte, volám na Ališerovu žádost, požádal mě, abych vám připomněl, zda se zabýváte případem jeho sestry,“ říká Lavrov.
„Ano, samozřejmě,“ odpovídá Szijjártó. „společně se Slováky podáváme Evropské unii žádost o její vyřazení ze seznamu. Předložíme ji příští týden, a protože začíná nové období přezkumu (sankcí – pozn. red.), bude případ na programu a uděláme vše pro to, abychom ji ze seznamu vyřadili,“ dodává.
Lavrov je potěšen a vyjadřuje uznání za „podporu a boj za rovnost ve všech oblastech“.
Poté co se hlavní důvod rozhovoru vyjasnil, si oba politici stěžují na Evropskou unii, zejména na země podporující Ukrajinu.
„Evropský Biden“
Společně kritizují Josepa Borrella, tehdejšího vysokého představitele EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Lavrov ho označuje za své „největší zklamání“, zatímco Szijjártó ho opovržlivě nazývá „evropským Bidenem“.
Španělský socialista, jak poznamenává Lavrov, byl mnohem rozumnější, když zastupoval zájmy Madridu výhradně jako ministr zahraničí. „Takže nemůžete mluvit o své zemi, ale musíte o svém pohlaví, že?“ ptá se Lavrov sarkasticky.
Před ukončením rozhovoru Szijjártó obdivuje nové sídlo Gazpromu, které v Rusku navštívil. „Jsem vám vždy k dispozici,“ říká.
O sedm měsíců později byla Ismailovová opravdu vyřazena ze sankčního seznamu EU.
Sestra oligarchy není jediná
Szijjártóovo úsilí o odstranění Usmanovovy sestry ze sankčního seznamu ovšem není jediným zdokumentovaným případem zmírnění sankcí proti vysoce postaveným Rusům. Ismailovová byla ze sankčních seznamů vyškrtnuta spolu s ruským podnikatelem Vjačeslavem Moše Kantorem a ministrem sportu Michailem Děgťarjovem.
Jak v březnu 2025 informovalo Rádio Svobodná Evropa, toto rozhodnutí padlo poté, co Maďarsko a Slovensko pohrozily, že zablokují prodloužení sankcí EU – které zahrnují zmrazení aktiv a zákaz vydávání víz.
Jeden evropský diplomat zapojený do jednání o sankcích reportérům řekl, že evropští diplomaté dlouhodobě podezřívají Maďarsko a Slovensko z předávání informací Moskvě, ale nyní se objevily pádné důkazy. „Maďarsko evidentně plní politické rozkazy Ruska,“ zdůraznil nejmenovaný expert.
EU uvalila sankce zhruba na 2700 osob a subjektů spojených s válkou proti Ukrajině. Členské státy se musí každých šest měsíců jednomyslně rozhodnout o jejich prodloužení, což Maďarsku dává značnou páku. Podle zdroje z evropské diplomacie Maďarsko a Slovensko často začínají jednání s dlouhým seznamem jmen, která mají být vyškrtnuta.
„Nepoužívají právní argumenty; jednoduše říkají, že z politických důvodů nechtějí určité osoby na seznamu,“ tvrdí zdroj.
Nahrávky a přepisy rozhovorů mezi oběma ministry získalo a potvrdilo konsorcium investigativních médií VSquare, FRONTSTORY.PL, Delfi Estonia, The Insider a ICJK. Jak se k nahrávkám dostali, nezveřejnili, podle jednoho z autorů Ilji Bera (ruský investigativní novinář žijící v Estonsku – pozn. red.) ale jde hlavně o odposlechy Szijjártóa, nikoliv Lavrova. Ber to na dotaz potvrdil redaktorovi Aktuálně.
Není to jediný případ, kdy Maďarsko jedná ve prospěch Kremlu
V jiném rozhovoru, jehož přepis konsorcium novinářů získalo, Szijjártó informuje ruského náměstka ministra energetiky Pavla Sorokina, že dělá vše pro to, aby zrušil balíček sankcí týkající se „stínové flotily“ tankerů. Nabízí také pomoc s odstraněním ruských bank ze sankčních seznamů. Žádá o argumenty, které by mohl použít.
V rozhovoru z 30. června 2025 si stěžuje, že mu EU neposkytuje dokumenty týkající se společnosti 2Rivers, která obchoduje s ruskou ropou.
Společnost, dříve známá jako Coral Energy, hraje klíčovou roli v obcházení sankcí prodejem ruské ropy. Není jasné, jaký má Maďarsko zájem na ochraně takových operací, ale výhody pro Rusko jsou jasné.
Szijjártó se Sorokinovi chlubí: „Dělám vše, co je v mých silách, abych tento balíček zrušil. Ze seznamu jsem už odstranil 72 subjektů ze 128.“ Dodává: „Pokud mi můžete pomoci identifikovat negativní důsledky pro Maďarsko, byl bych vděčný.“
Seznam ruských argumentů
Průběh konverzace naznačuje, že Szijjártó nejenže používá ruské argumenty – ale aktivně je vyhledává a přímo žádá o jejich seznam.
Po týdnech odkladů přijala EU dne 18. července 2025 18. balíček sankcí. Není jasné, jaký dopad mohly mít Szijjártóovy kroky na jejich účinnost.
Zprávy o formě a formátu Szijjártóových rozhovorů s Lavrovem se objevily již dříve. Skutečnost, že Szijjártó předával Rusku informace, byla zveřejněna a je všeobecně známá.
V dubnu 2025 polský týdeník Polityka informoval o podezření Szijjártóa z předávání poznámek z ministerských schůzek EU Rusku. V posledních dnech se navíc objevily zprávy, které popisovaly, jak Maďarsko a Rusko na žádost tehdejšího slovenského premiéra Petera Pellegriniho zasahovaly do slovenských parlamentních voleb v roce 2020.
V březnu 2026 deník Washington Post informoval, že Szijjártó si během přestávek v rozhovorech s EU pravidelně, téměř živě, s Lavrovem telefonicky vyměňoval informace. „Moskva je u jednacího stolu prakticky na každém setkání EU už léta,“ řekl deníku Washington Post úředník evropské bezpečnostní agentury.
Lavrov ani Szijjártó na žádost o vyjádření novinářů nereagovali.
